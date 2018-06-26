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Институт просвещения. Как преодолеть электронную бессонницу

Інститут просвіти 11 Читати новину українською

"Что на свете всех милее?" – "Сон!". Ответ на эту детскую загадку остается неизменным. За последнее столетие время ночного сна уменьшилось на 20%. И уже более половины населения планеты страдает от различных нарушений сна.

В среднем каждому взрослому человеку нужно 7-8 часов, чтобы выспаться. Частые стрессы, которых хватает в современном мире, препятствуют. А не так давно им активно помогают гаджеты.

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Ученые доказывают: телефоны, планшеты и компьютеры провоцируют так называемую "электронную бессонницу". Ночью они излучают синий свет, что замедляет выработку мелатонина. Это гормон, регулирующий чередование циклов "сон" – "бодрствование". К тому же ученые подсчитали: ежедневно люди тратят на смартфон тот час времени, который планировали потратить на сон.

Гаджети погано впливають на сон

Гаджеты плохо влияют на сон

Мы проводим треть жизни во сне. Сон настолько же важен, как пища, вода и кислород. Когда его не хватает – мы болеем. Ранний инфаркт, нарушение иммунитета, ожирение, депрессии и даже психические заболевания.

Несколько полезных советов для сладкого сна:

• Просыпайтесь и ложитесь спать в то же время. Режим важен для вашего организма.

• Будьте активными днем, но за час до сна выключите все политические ток-шоу и объявите этот час, свободным от гаджетов.

• Не ешьте перед сном, это и еще плохо для пищеварения.

• Не спите в комнате с включенным компьютером, а еще лучше – уберите планшет и сматфоны из спальни.

• Почитайте книгу. Этот старый-проверенный метод – хорошее "снотворное".

Теги: Здоровая жизнь Советы Інститут просвіти
Источник: 24 канал
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