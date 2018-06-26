Інститут просвіти. Як подолати електронне безсоння

"Що у світі наймиліше?" – "Сон!". Відповідь на цю дитячу загадку залишається незмінною. За останнє сторіччя час нічного сну зменшився на 20%. І вже понад половина населення планети потерпає від різних порушень сну.

У середньому кожній дорослій людині потрібно 7-8 годин, щоб виспатися. Часті стреси, яких не бракує у сучасному світі, стають на заваді. А віднедавна їм активно допомагають гаджети.

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Науковці доводять: телефони, планшети і комп’ютери провокують так зване "електронне безсоння". Уночі вони випромінюють синє світло, яке вповільнює вироблення мелатоніну. Це гормон, що регулює чергування циклів "сон" – "неспання". До того ж вчені порахували: щодня люди витрачають на смартфон ту годину часу, яку планували витратити на сон.



Гаджети погано впливають на сон

Ми проводимо третину життя уві сні. Сон настільки ж важливий, як їжа, вода і кисень. Коли його бракує – ми хворіємо. Ранні iнфаркти, розлади iмунiтету, ожирiння, депресiї i навiть психiчні хвороби.

Кілька корисних порад для солодкого сну:



• Прокидайтесь і лягайте спати в той самий час. Режим важливий для вашого організму.

• Будьте активними вдень, але за годину до сну вимкніть усі політичні ток-шоу та оголосіть цю годину, вільною від гаджетів.

• Не їжте перед сном, це й ще погано для травлення.

• Не спіть у кімнаті з ввімкненим комп'ютером, а ще краще – заберіть планшет і сматфон зі спальні.

• Почитайте книжку. Цей старий-перевірений метод – гарне "снодійне".