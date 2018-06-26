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Інститут просвіти. Як подолати електронне безсоння

Інститут просвіти 110

"Що у світі наймиліше?" – "Сон!". Відповідь на цю дитячу загадку залишається незмінною. За останнє сторіччя час нічного сну зменшився на 20%. І вже понад половина населення планети потерпає від різних порушень сну.

У середньому кожній дорослій людині потрібно 7-8 годин, щоб виспатися. Часті стреси, яких не бракує у сучасному світі, стають на заваді. А віднедавна їм активно допомагають гаджети.

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Науковці доводять: телефони, планшети і комп’ютери провокують так зване "електронне безсоння".  Уночі вони випромінюють синє світло, яке вповільнює вироблення мелатоніну. Це гормон, що регулює чергування циклів "сон" – "неспання". До того ж вчені порахували: щодня люди витрачають на смартфон ту годину часу, яку планували витратити на сон.

Гаджети погано впливають на сон
Гаджети погано впливають на сон

Ми проводимо третину життя уві сні. Сон настільки ж важливий, як їжа, вода і кисень. Коли його бракує – ми хворіємо. Ранні iнфаркти, розлади iмунiтету, ожирiння, депресiї i навiть психiчні хвороби. 

Кілька корисних порад для солодкого сну:

• Прокидайтесь і лягайте спати в той самий час. Режим важливий для вашого організму.

• Будьте активними вдень, але за годину до сну вимкніть усі політичні ток-шоу та оголосіть цю годину, вільною від гаджетів.

• Не їжте перед сном, це й ще погано для травлення.

• Не спіть у кімнаті з ввімкненим комп'ютером, а ще краще – заберіть планшет і сматфон зі спальні.

• Почитайте книжку. Цей старий-перевірений метод – гарне "снодійне".

Теги: Здорове життя Поради Інститут просвіти
Джерело: 24 канал
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