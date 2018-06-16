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Інститут просвіти. Сидіти – значить хворіти: лайфхаки для офісних працівників

Інститут просвіти 63 Читать новость на русском

Науковці опублікували сумний висновок – сучасні люди менше ходять і переважно сидять – на роботі перед комп’ютером, вдома – перед телевізором, і навіть година у спортзалі не компенсує вам залишеного на стільці здоров’я.

Сидяче положення особливо шкодить хребту: сутулість, сколіоз, остеохондроз, запалення суглобів.

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Слабшають м’язи і зв’язки, що призводить до вивихів і переломів, тому що зв’язки не можуть більше утримувати кістковий апарат. Серед наслідків тривалого сидіння також: несподівані захворювання серця, ожиріння, запалення суглобів і навіть погіршення пам’яті. Це не просто слова, а твердження науковців. 

Сучасні люди менше ходять і переважно сидять
Сучасні люди менше ходять і переважно сидять

Можливо банально звучить, але єдиний вихід – рухатися.

І якщо ще 10 років тому фахівці вважали, що достатньо 30-60 хвилин фізкультури, щоб вберегти здоров’я, то нині їхні дослідження доводять: важливі регулярні розминки.

І наголос – саме на регулярності. Адже якщо після 8-годинного сидіння за столом ви підете у спортзал, організм зазнає лише зазнає стресу.

Ось корисні лайфхаки для офісних працівників:

1. На роботі постійно міняйте позу, коли сидите, частіше вставайте з-за столу, прогуляйтеся коридором, поприсідайте і зробіть будь-які нескладні вправи. Розминатися слід щонайменше раз на дві години. Потягнутися вгору – вже рух.

2. Якщо вже сидите, то робіть це правильно. Спину тримайте прямо, ноги мають бути зігнуті в усіх суглобах під кутом в 90°. Монітор комп’ютера – просто перед очима, а для постійно друкуючих на клавіатурі рук краще вибрати спеціальну поличку-підставку.

3. Пильнуйте за поставою. Попросити колег по роботі щоразу нагадувати "не сутулитися", щойно зігнете спину: вам набридне слухати ці нагадування, і ви будете випрямляти спину автоматично.

4. Забудьте про позу, коли нога на ногу. Інакше – варикоз забезпечено. Людина – істота прямоходяча, а в сидячій позі в ногах починає застоюватися кров. Коли кладете ногу на ногу, вени перетискаються і захворювання прогресує.

5. Корисні вправи для шиї – навіть не встаючи зі стільця, уявіть, що тримаєте олівець у зубах (або й візьміть його у зуби), і пишіть весь алфавіт (або будь-які слова.

6. Допомагає також кистьовий еспандер: час від часу треба стискати його то однієї, то іншою рукою.

7. Поставте телефон не на робочий стіл, а трохи далі. Тоді щоразу, як вам телефонуватимуть, ви муситимете вставати, а отже, рухатися. І взагалі використовуйте кожну можливість розім'ятися: якщо вам щось потрібно принести, не просите "захопити" це для вас ваших колег – вставайте і йдіть самі.

8. А ще: запишіться в басейн, займіться танцями. Згадайте, що ви вмієте кататися на велосипеді, ходіть на роботу пішки, замініть ліфт сходами. Адже наше тіло створене, щоб рухатись. 

Дочитали? А тепер вставайте і розімніться!

Теги: Здорове життя Інститут просвіти Поради
Джерело: 24 канал
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