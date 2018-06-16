Институт просвещения. Сидеть – значит болеть: лайфхак для офисных работников

Ученые опубликовали печальный вывод – современные люди меньше ходят и в основном сидят – на работе перед компьютером, дома – перед телевизором, а также час в спортзале не компенсирует вам оставленного на стуле здоровья.

Сидячее положение особенно вредит позвоночнику: сутулость, сколиоз, остеохондроз, воспаление суставов.

Читайте также: Институт просвещения. Почему украинская молодежь, которая способна на революцию, не идет голосовать для изменений

Ослабевают мышцы и связки, что приводит к вывихам и переломам, потому что связки не могут больше удерживать костный аппарат. Среди последствий длительного сидения также: неожиданные заболевания сердца, ожирение, воспаление суставов и даже ухудшение памяти. Это не просто слова, а утверждение ученых.

Современные люди меньше ходят и в основном сидят

Возможно банально звучит, но единственный выход – двигаться.

И если еще 10 лет назад специалисты считали, что достаточно 30-60 минут физкультуры, чтобы уберечь здоровье, то сейчас их исследования доказывают: важны регулярные разминки.

И упор – именно на регулярности. Ведь если после 8-часового сидения за столом вы пойдете в спортзал, организм лишь подвергается стрессу.

Вот полезные лайфхак для офисных работников:

1. На работе постоянно меняйте позу, когда сидите, чаще вставайте из-за стола, прогуляйтесь по коридору, поприседайте и сделайте любые несложные упражнения. Разминаться следует минимум раз в 2 часа. Потянуться вверх – уже движение.

2. Если сидите, то делайте это правильно. Спину держите прямо, ноги должны быть согнуты во всех суставах под углом в 90°. Монитор компьютера – просто перед глазами, а для постоянно печатающих на клавиатуре рук лучше выбрать специальную полочку-подставку.

3. Следите за осанкой. Попросить коллег по работе каждый раз напоминать "не сутулиться", только согнете спину: вам надоест слушать эти напоминания, и вы будете выпрямлять спину автоматически.

4. Забудьте о позе, когда нога на ногу. Иначе – варикоз обеспечен. Человек – существо прямоходящее, а в сидячей позе в ногах начинает застаиваться кровь. Когда кладете ногу на ногу, вены пережимаются и заболевание прогрессирует.

5. Полезные упражнения для шеи – даже не вставая со стула, представьте, что держите карандаш в зубах (или возьмите его в зубы), и пишите весь алфавит (или любые слова).

6. Помогает также кистевой эспандер: время от времени надо сжимать его то одной, то другой рукой.

7. Поставьте телефон не в рабочий стол, а чуть дальше. Тогда каждый раз, как вам звонить, вы должны будете вставать, а следовательно, двигаться. И вообще используйте каждую возможность размяться: если вам что-то нужно принести, то не просите "захватить" это для вас ваших коллег – вставайте и идите сами.

8. А еще: запишитесь в бассейн, займитесь танцами. Вспомните, что вы умеете кататься на велосипеде, ходите на работу пешком, замените лифт лестницей. Ведь наше тело создано, чтобы двигаться.

Дочитали? А теперь вставайте и разомнитесь!