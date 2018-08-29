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Intel представила новую линейку процессоров Whiskey Lake и Amber Lake: характеристики

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Intel Whiskey Lake и Amber Lake: обзор, характеристики
Intel Whiskey Lake и Amber Lake: обзор, характеристики / Фото из открытых источников

Корпорация Intel представила новые линейки мобильных процессоров под кодовыми названиями Whiskey Lake и Amber Lake. Благодаря новой схеме энергопотребления, новые чипы серий U и Y позволяют ноутбукам и планшетам работать до 16 часов.

Об этом сообщает Wccftech.

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Серия U включает в себя три модели процессоров: Core i7-8565U и i5-8265U, которые получили по четыре ядра с поддержкой технологии Hyper-Threading, i3-8145U с двумя ядрами. Теплопакет (TDP) всей линейки ограничен значением 15 Вт. Серия Y также представлена тремя моделями: Core i7-8500Y, i5-8200Y и m3-8100Y. Все новинки получили по два ядра и четыре потока, а их TDP составляет всего 5 Вт. Выполнены обе линейки по усовершенствованному 14-нанометровому техпроцессу, что позволило оптимизировать энергопотребление и увеличить рабочие частоты.

Intel Whiskey Lake та Amber Lake
Intel представила новые линейки процессоров Whiskey Lake и Amber Lake

Согласно спецификации, при рекомендованной производителем яркости в 200 нит лэптоп с таким процессором может проработать до 16-19 часов без подзарядки. Несмотря на низкий тепловой бюджет, устройства с новыми процессорами линейки U будут обеспечены поддержкой 4K UHD-видео и технологий Dolby Vision и Dolby Atmos при использовании встроенной графики.

Что касается игровых возможностей, Intel обещает совместимость интегрированных GPU с множеством популярных релизов. В список вошли World of Tanks, World of Warcraft: Battle for Azeroth, Battlefield 1 и много других.

Intel Whiskey Lake та Amber Lake
Процессоры Intel Whiskey Lake и Amber Lake поддерживает популярные игры

Новый чипсет обеспечивает поддержку гигабитного WI-Fi соединения для всех новых CPU и оснащается контроллером USB 3.1 Gen2, а также выделенным сигнальным процессором для работы со звуком. Intel сообщает о двукратном приросте производительности мобильных процессоров восьмого поколения в сравнении с Core i5-4200U.

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Разработчики подчеркивают, что кроме впечатляющих технических параметров, они смогли сохранить и миниатюрные размеры процессоров. Благодаря этому их можно устанавливать внутрь тонких конструкций, толщина которых не превышает семи миллиметров.

Intel Whiskey Lake та Amber Lake
Характеристики процессоров Intel Whiskey Lake и Amber Lake

Согласно пресс-релизу компании, анонсы лэптопов на Whiskey Lake-U и планшетов на процессорах Amber lake-Y начнутся уже на этой неделе. В продажу устройства на базе CPU нового поколения поступят в сентябре.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно 

Теги: Техно ноутбук планшеты Обзоры Intel Гаджеты
Источник: 24 Канал
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