Интерпол задержал подозреваемого в похищении журналиста Павловского: детали и интересные факты

Испанские полицейские задержали украинца, который находился в базе разыскиваемых лиц Интерпола по запросу Украины. Речь об Александре Золотухине, которого обвиняют в вандализме, ограблении и похищении людей. Вероятно, Золотухин принимал участие в похищении известного журналиста Андрея Павловского.

Александр Золотухин скрывался в Барселоне. Во время задержания у него изъяли пневматический пистолет, который имитирует боевой. Об этом рассказали в пресс-службе Нацполиции Испании 27 апреля.

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Как пишут в DW , в запросе Украины о задержании Золотухина мужчину обвиняют в таких преступлениях:

Вандализм,

Похищение людей,

Ограбление с применением насилия и запугивания,

Угон транспортных средств,

Принадлежность к преступной группировке.

По процедуре, Испания будет рассматривать возможность экстрадиции Золотухина в Украину. Однако это длительный процесс – от нескольких месяцев до полутора лет.

Золотухин и похищение журналиста Павловского: суть истории и интересные факты

В феврале 2016 Золотухин и еще 10 соучастников якобы похитили ведущего одного из украинских телеканалов – схватили его и затолкали в фургон, но впоследствии отпустили.

Речь идет о ведущем "17 канала". Его не существует с начала 2017 года, но раньше, когда он функционировал, канал часто обвиняли в том, что он работает на российскую пропаганду и связан с Януковичем.

"17 канал" основал бывший ведущий программы "Деньги" на "1 + 1" Жан Новосельцев (вел программу с 2012 по 2014, затем уступил место Александру Дубинскому, который сейчас является нардепом от "Слуги народа").

Интересный факт, что именно съемочная группа "17 канала" первой и будто бы случайно , буквально за несколько минут, оказалась на месте убийства журналиста Павла Шеремета (20 июля 2016 года).

Тогдашний советник главы МВД Зорян Шкиряк заявил, что " появление представителей пророссийского "17 канала" на месте убийства Павла Шеремета практически в первые минуты теракта очень напоминает подобные провокационные сюжеты террористических LifeNews , RT, "Россия 24" и "Звезда".