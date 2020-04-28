Интерпол задержал подозреваемого в похищении журналиста Павловского: детали и интересные факты
Испанские полицейские задержали украинца, который находился в базе разыскиваемых лиц Интерпола по запросу Украины. Речь об Александре Золотухине, которого обвиняют в вандализме, ограблении и похищении людей. Вероятно, Золотухин принимал участие в похищении известного журналиста Андрея Павловского.
Александр Золотухин скрывался в Барселоне. Во время задержания у него изъяли пневматический пистолет, который имитирует боевой. Об этом рассказали в пресс-службе Нацполиции Испании 27 апреля.
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Как пишут в DW, в запросе Украины о задержании Золотухина мужчину обвиняют в таких преступлениях:
- Вандализм,
- Похищение людей,
- Ограбление с применением насилия и запугивания,
- Угон транспортных средств,
- Принадлежность к преступной группировке.
По процедуре, Испания будет рассматривать возможность экстрадиции Золотухина в Украину. Однако это длительный процесс – от нескольких месяцев до полутора лет.
Золотухин и похищение журналиста Павловского: суть истории и интересные факты
- В феврале 2016 Золотухин и еще 10 соучастников якобы похитили ведущего одного из украинских телеканалов – схватили его и затолкали в фургон, но впоследствии отпустили.
- Речь идет о ведущем "17 канала". Его не существует с начала 2017 года, но раньше, когда он функционировал, канал часто обвиняли в том, что он работает на российскую пропаганду и связан с Януковичем.
- "17 канал" основал бывший ведущий программы "Деньги" на "1 + 1" Жан Новосельцев (вел программу с 2012 по 2014, затем уступил место Александру Дубинскому, который сейчас является нардепом от "Слуги народа").
- Интересный факт, что именно съемочная группа "17 канала" первой и будто бы случайно, буквально за несколько минут, оказалась на месте убийства журналиста Павла Шеремета (20 июля 2016 года).
- Тогдашний советник главы МВД Зорян Шкиряк заявил, что "появление представителей пророссийского "17 канала" на месте убийства Павла Шеремета практически в первые минуты теракта очень напоминает подобные провокационные сюжеты террористических LifeNews, RT, "Россия 24" и "Звезда".
В деле об убийстве Шеремета, напомним, сейчас подозревают врача и волонтера Юлию Кузьменко и добровольца и музыканта Андрея Антоненко. Оба находятся в СИЗО по решению суда.
- К слову, в DW пишут, что Александр Золотухин неоднократно выступал в эфире "17 канала". А журналистом, которого якобы похищал Золотухин, является Андрей Павловский – руководитель популярного ныне новостного телеграмм-канала.
- Тогда же, в 2016 году, журналист "Общественного телевидения" Богдан Кутепов прямо заявлял о том, что похищение Андрея Павловского "является откровенной инсценировкой и манипуляцией".