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Телеканал новостей 24 Новости Искусственный интеллект

Инженеры научили искусственный интеллект видеть людей сквозь стены и объяснили в чем польза

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Искусственный интеллект умеет видеть людей сквозь стены
Искусственный интеллект умеет видеть людей сквозь стены / eurekalert.org

Инженеры из Массачусетского технологического института (MИT) создали искусственный интеллект RF-Pose, который может различать движения человека даже сквозь стены.

Об этом пишет Eurek Alert.

Чтобы научить систему "видеть" сквозь стены ученые использовали данные, которые собирали с помощью радиолокатора и видеокамеры. Они собирали данные о ходьбе, беседе между людьми, их позах в различных ситуациях и тому подобное.

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В результате ученым удалось создать алгоритм, который показывает перемещение, позу или предполагаемое движение человека за стеной. Система также может воспроизвести увиденное в двумерном размере, сейчас инженеры работают над тем, чтобы визуализация была трехмерной.

"Используя эту комбинацию визуальных данных и интерфейса для просмотра через стены, мы можем обеспечить лучшее понимание сцен, чтобы жить безопаснее, более продуктивной жизнью", – считают ученые.

Также ученые работают над тем, чтобы научить искусственный интеллект распознавать более сложные движения: мелкую моторику кистей, пальцев и тому подобное. Тогда устройство сможет следить за местами массового скопления, медицинскими учреждениями и местами лишения свободы и тому подобное.

Кроме того, разработка может помочь наблюдать за людьми с болезнью Паркинсона и рассеянным склерозом. Она сможет изучать особенности их движения и советовать правильное лечение.

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Теги: Техно Разработки Искусственный интеллект
Источник: 24 Канал
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