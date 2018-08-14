Инженеры создали робота с ногами: фото и видео

В Японии инженеры создали уникальный беспилотник, который оборудовали ногами. Эти "ноги" можно отдельно прикрепить или снять с летательного аппарата.

Об этом сообщает IEEE Spectrum.

Эти "ноги" помогают роботу поддерживать баланс и автоматически подстраиваются под темп движения. Дрон также оборудован искусственным интеллектом. Поэтому робот определяет траекторию движения и направляет "ноги" в нужную сторону.

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Правда, робот может передвигаться только по лаборатории. Сейчас разработчики работают, чтобы добавить в него функцию ходьбы по бездорожью.

Разработку планируют использовать для развлечений, например, в виртуальной реальности. Робот должен выполнять движения, которые в реальности делать сложно.

Робота-дрона научили ходить

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