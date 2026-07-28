"Есть причина, о которой мало говорят": эксперт объяснил, решится ли Иран на удар по Украине

В сети распространяется информация о возможном ударе Ирана по Украине баллистическими ракетами. Однако, несмотря на техническую возможность такой атаки, есть важная причина, которая делает этот сценарий маловероятным.

Военный эксперт, основатель БО "Реактивная почта" Павел Нарожный рассказал 24 Каналу , что угрозы Тегерана, вероятнее всего, стали реакцией на удары Украины по судам, перевозившим иранское вооружение в Россию.

Может ли Иран ударить по Украине

По словам Павла Нарожного, пока не было конкретных заявлений о применении баллистических ракет по Украине. Иран лишь пригрозил "военным ответом" после удара по судам, перевозившим оружие в Россию.

Обратите внимание! В Каспийском море под удар попали суда Port Olya 2 и Begey , перевозившие иранское вооружение для русской армии. В ответ МИД Ирана обвинил Киев и Владимира Зеленского в атаке на гражданский флот, сопровождая это оскорблениями и угрозами.

С технической точки зрения иранские ракеты способны долететь до Украины. Однако политическая и военная целесообразность такого шага вызывает большие сомнения.

Иран одновременно находится в противостоянии с США, Израилем, Саудовской Аравией и рядом других стран. В таких условиях тратить дорогие ракеты большой дальности на удар по Украине, который вряд ли изменит ситуацию, для Тегерана нет особого смысла.

Чего они добьются? Ударят, например, разрушат комплекс Офиса Президента. Это теоретически возможно, учитывая, что у нас есть дефицит ракет для Patriot. Но к чему это приведет? Мы и дальше продолжим наносить удары по этим сухогрузам,

– отметил Нарожный.

Однако гораздо более реалистичным выглядит другой сценарий – Иран может просто переложить ответственность за транспортировку вооружения в Россию.

Кроме того, по словам Нарожного, точные характеристики иранских ракет не известны. В то же время нельзя исключать, что они могут быть похожи на российский "Орешник" и также иметь кассетную боевую часть с большим количеством суббоеприпасов.

"Здесь очень трудно сказать, можем ли мы сбивать эти ракеты. Теоретически – да. На практике ответить на это можно только после вероятного такого удара", – подытожил военный эксперт.

Важно! Руководитель ЦПИ Андрей Коваленко заявил, что пока нет официальных подтверждений относительно планов Ирана осуществить обстрел Украины баллистическими ракетами средней дальности. Несмотря на то, что Тегеран владеет соответствующим оружием и использует воинственную риторику. Кроме того, украинские силы обороны уже имеют опыт противодействия подобным воздушным угрозам.