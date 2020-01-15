Исповедь бывшего наркозависимого: как в Херсоне привлекали внимание к проблеме

В Херсоне создали беспрецедентный спектакль, в котором самого себя сыграл вчерашний зависимый. Так хотят привлечь внимание к проблеме наркомании.

Киевлянин Андрей Скутельников потерял брата и многих друзей. Причина – наркотики. Из-за них едва не погиб и сам. Сейчас мужчине 32 года, из них почти 20 он жил под кайфом, прошел путь от таблеток – до иглы. От наркозависимости избавился лишь в 2019 году, а помогли сила воли и вера в Бога.

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Все, что пережил во время наркозависимости, мужчина вылил на бумаге. "Во-первых, чтобы самому стало легче. Оно же внутри все сидит, никуда не идет и как-то жить с этим тяжело", – рассказал актер Андрей Скутельник.



Андрей Скутельник

Исповедь бывшего наркомана заинтересовала креативного режиссера Сергея Павлюка. То, что Андрей никогда до этого и на сцену не выходил, постановщика не испугало. Так появился моноспектакль "Иллюзия".

Он не зажат на сцене. Он честен, он свободен и это, как по мне, подкупает,

– пояснил режиссер-постановщик Херсонского академического театра Сергей Павлюк.

Минимум декораций, а в зале – напряжение и боль. Сюжет из жизни воспринимается на одном дыхании. "Все люди, страдающие, у кого также есть проблемы, посмотрев этот спектакль, найдут для себя много полезного", – добавила нарколог Ирина Ближевская.

Спектакль создан при поддержке Международной антинаркотической ассоциации. По ее данным, лишь неофициально в Украине более 4 миллионов наркозависимых. Из них на учете всего 400 тысяч.



Зрители на спектакле

"Вот это настоящая эпидемия. Это связано с бесконтактным продажей, с новыми наркотиками, которые являются очень токсичными. Это совсем не то, что было раньше", – заявил руководитель херсонского филиала Международной антинаркотической ассоциации Дмитрий Костяков. Соскочить с наркотиков удается лишь одному из десяти.