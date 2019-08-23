История украинского защитника: как открыл собственный бизнес и помогает побратимам на передовой

Алексей Качко ушел на войну, когда ему было 19 лет. Сейчас ему 24 и он соучредитель пиццерии и владелец кофеен в родном прифронтовом Мариуполе, который в 2014 году защищал от пророссийских сил.

С самого утра Алексей идет в свою кофейню. Парень является владельцем единственного в Мариуполе ветеранского кафе.

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"Самое главное в кофе – это бариста, который его готовит. Конечно, не менее важно –это зерна, кофемашина. Однако самое главное – это человек, который ее готовит. Если кофе приготовлено правильными руками и с любовью, то оно всегда будет вкусным", – рассказал демобилизованный военнослужащий полка "Азов" Алексей Качко.



Заведение военнослужащего

Боевая история Алексея началась еще пять лет назад, когда он приехал на Революцию достоинства отстаивать проевропейское будущее Украины. Затем защищал родной Мариуполь от пророссийских сил, которые пытались захватить здание управления внутренних дел. Тогда он стал одним из организаторов проукраинского митинга.

Ряд украинских активистов, в том числе и мы, защищали МВД, которое пытались штурмовать и забрать оружие. В тот момент в самом МВД закрылось около 30-40 человек в полной амуниции и со щитами,

– пояснил Алексей Качко.

Но и это парня не испугало, ведь он ушел на войну и служил в полке "Азов". "У меня не было никаких факторов, когда бы я должен был задуматься, что стоит сделать как-то иначе", – добавил демобилизованный военнослужащий полка "Азов" Алексей Качко.

Но через полгода службы парень был комиссован по инвалидности – ему удалили часть легкого. Когда приехал в родной город, открыл свою кофейню и стал совладельцем пиццерии. И теперь каждые две недели возит пиццу побратимам на передовую. Утверждает, что их реакция бесценна.

"Где-то 80% каждый раз удивляются. Каждый раз для них не понятно "почему вдруг?". Некоторые наоборот нас ждут, когда мы проезжаем какие-то позиции. Уже знают по именам. "О, вы снова пиццу привезли. Оставьте нам такую, а у вас есть такая", – пояснил Алексей Качко. Кроме этого, на работу Алексей берет побратимов, а также консультирует их в открытии собственного бизнеса.