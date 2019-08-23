20:13
23 авг 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ ВЕРХОВНАЯ РАДА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Провальное изобретение РФ в космосе. Путин ищет снайперов
      Вєсті Кремля
      21:47, 22 августа
      Вести.UA: Портнов заставляет Порошенко заниматься спортом. Украинцы о независимости
      Вєсті.UA
      18:55, сегодня
      Кто и за сколько продает государственные корабли: резонансное расследование
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ ВЕРХОВНАЯ РАДА

      История украинского защитника: как открыл собственный бизнес и помогает побратимам на передовой

      69 Читати новину українською

      Алексей Качко ушел на войну, когда ему было 19 лет. Сейчас ему 24 и он соучредитель пиццерии и владелец кофеен в родном прифронтовом Мариуполе, который в 2014 году защищал от пророссийских сил.

      С самого утра Алексей идет в свою кофейню. Парень является владельцем единственного в Мариуполе ветеранского кафе.

      Читайте также: Посла ЕС пригласили в Мариуполь посмотреть как развивается город

      "Самое главное в кофе – это бариста, который его готовит. Конечно, не менее важно –это зерна, кофемашина. Однако самое главное – это человек, который ее готовит. Если кофе приготовлено правильными руками и с любовью, то оно всегда будет вкусным", – рассказал демобилизованный военнослужащий полка "Азов" Алексей Качко.

      Veterano coffee
      Заведение военнослужащего

      Боевая история Алексея началась еще пять лет назад, когда он приехал на Революцию достоинства отстаивать проевропейское будущее Украины. Затем защищал родной Мариуполь от пророссийских сил, которые пытались захватить здание управления внутренних дел. Тогда он стал одним из организаторов проукраинского митинга.

      Ряд украинских активистов, в том числе и мы, защищали МВД, которое пытались штурмовать и забрать оружие. В тот момент в самом МВД закрылось около 30-40 человек в полной амуниции и со щитами,
      – пояснил Алексей Качко.

      Но и это парня не испугало, ведь он ушел на войну и служил в полке "Азов". "У меня не было никаких факторов, когда бы я должен был задуматься, что стоит сделать как-то иначе", – добавил демобилизованный военнослужащий полка "Азов" Алексей Качко.

      Но через полгода службы парень был комиссован по инвалидности – ему удалили часть легкого. Когда приехал в родной город, открыл свою кофейню и стал совладельцем пиццерии. И теперь каждые две недели возит пиццу побратимам на передовую. Утверждает, что их реакция бесценна.

      "Где-то 80% каждый раз удивляются. Каждый раз для них не понятно "почему вдруг?". Некоторые наоборот нас ждут, когда мы проезжаем какие-то позиции. Уже знают по именам. "О, вы снова пиццу привезли. Оставьте нам такую, а у вас есть такая", – пояснил Алексей Качко. Кроме этого, на работу Алексей берет побратимов, а также консультирует их в открытии собственного бизнеса.

      blog_ava
      Нужно ли платить налог на недвижимость за недостроенный дом: объяснение юриста
      сегодня
      1963
      Теги: Война на Донбассе Новости Украины Новости Мариуполя "Азов"
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Шествие достоинства вместо парада: в чем разница
      сегодня , 19:00 Шествие достоинства вместо парада: в чем разница
      Світлана Попова 2743
      Умер Дэвид Кох: биография, карьера и состояние миллиардера
      сегодня , 18:31 Умер Дэвид Кох: биография, карьера и состояние миллиардера
      Ірина Лаб'як 171
      ВНО для учителей: как будут проверять педагогов
      сегодня , 18:02 ВНО для учителей: как будут проверять педагогов
      Ірина Поліщук 101
      "Роттердам без плюса", или Команда Зеленского нанесет удар по монополии Ахметова
      сегодня , 17:01 "Роттердам без плюса", или Команда Зеленского нанесет удар по монополии Ахметова
      Юрій Бутусов
      Лилия Сопельник переехала мальчика с мамой: что известно про тещу Притулы и Хомутынника
      сегодня , 15:04 Лилия Сопельник переехала мальчика с мамой: что известно про тещу Притулы и Хомутынника
      1564
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук