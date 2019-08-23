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      Історія українського захисника: як відкрив власний бізнес та допомагає побратимам на передовій

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      Олексій Качко пішов на війну, коли йому було 19 років. Зараз йому 24 і він співзасновник піцерії та власник кав'ярень у рідному прифронтовому Маріуполі, який у 2014 році захищав від проросійських сил.

      З самісінького ранку Олексій йде до своєї кав'ярні. Хлопець є власником єдиної в Маріуполі ветеранської кав'ярні.

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      "Найголовніше в каві – це бариста, який його готую. Звісно, що не менш важливо – це зерна, кавомашина. Проте найголовніше – це людина, яка її готує. Якщо кава приготована правильними руками і з любов’ю, то вона завжди буде смачною", – розповів демобілізований військовослужбовець полку "Азов" Олексій Качко.

      Veterano coffee
      Заклад військовослужбовця

      Бойова історія Олексія розпочалася ще п'ять років тому, коли він приїхав на Революцію гідності відстоювати проєвропейське майбутнє України. Потім захищав рідний Маріуполь від проросійських сил, які намагалися захопити будівлю управління внутрішніх справ. Тоді він став одним з організаторів проукраїнського мітингу.

      Ряд українських активістів, в тому числі й ми, захищали МВС, яке намагалися штурмувати та забрати зброю. В той момент в самому МВС зачинилося близько 30-40 людей в повній амуніції та зі щитами,
      – пояснив Олексій Качко.

      Та й це хлопця не злякало, адже він пішов на війну та служив у полку "Азов". "У мене не було жодних факторів, коли б я повинен був задуматися, що варто зробити якось інакше", – додав демобілізований військовослужбовець полку "Азов" Олексій Качко.

      Але через півроку служби хлопець був комісований через інвалідність – йому видалили частину легені. Коли приїхав у рідне місто, відкрив свою кав'ярню та став співвласником піцерії. І тепер кожні два тижні возить піцу побратимам на передову. Стверджував, що їх реакція безцінна.

      "Десь 80% щоразу дивуються. Кожен раз для них не зрозуміло "чому раптом?". Деякі навпаки нас чекають, коли ми проїжджаємо якісь позиції. Уже знають за іменами. "О, ви знову піцу привезли. Залиште нам таку, а у вас є така", – пояснив Олексій Качко. Окрім цього, на роботу Олексій бере побратимів, а також консультує їх у відкритті власного бізнесу.

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      Теги: Новини України Війна на Донбасі "Азов" Новини Маріуполя
      Джерело: 24 канал
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