Аудионовости, расследования, новые проекты: каким был январь для редакции сайта 24 Канала

Начало года выдалось богатым на события, которые не остались без внимания нашей редакции. Мы исследовали, анализировали, расследовали и рассказывали о главном.

От изменений в стране до инноваций на нашем сайте, от социальных проектов до аналитики, от оперативных новостей до их озвучки – все, чтобы вы получали качественный и содержательный контент. Собрали главное в одном материале 24 Канала.

Интересно Инновации, прирост аудитории и новые форматы: редакция 24 Канала о главных достижениях года

Более миллиона прослушиваний аудионовостей

В январе мы зафиксировали более 1 миллиона прослушиваний аудионовостей – всего 1 миллион 88 тысяч воспроизведений за 30 дней. В среднем каждый слушатель включает аудио 3,7 раза в месяц.

Сегодня 87% наших новостей имеют аудиоверсию. Еще полгода назад этот показатель составлял 20 – 25%. Благодаря целенаправленной работе большой команды мы почти достигли 100% озвучки.

Есть определенный контент, который мы не учитываем – это хронология, партнерские материалы. Однако бывают дни, когда 92 – 95% новостей получают озвучку. На старте мы ожидали, что сможем озвучивать только 80%,

– рассказывает Вероника Гавриленко, руководитель отдела озвучки новостей.

Она добавила, что успех аудионовостей, в частности, в наличии отдельной редакции.

Идея, что этим должен заниматься редактор, мне не нравится, ведь это дополнительная нагрузка. Лучше, когда есть отдельный человек, который слушает, проверяет каждую новость и убеждается, что аудиодорожка загружена правильно. Думаю, что вскоре аналогичные отделы появятся и на других сайтах,

– добавляет она.



Страница аудионовостей на сайте 24 Канала / Скриншот

Фонд 24

Команда 24 Канала продолжает благотворительную деятельность. Мы активно поддерживаем украинских военных, передавая необходимый транспорт и спецтехнику. Спасибо всем зрителям и читателям, которые приобщаются к сборам или просто поддерживают их распространением и лайком.

В январе нам удалось собрать средства на кран стоимостью миллион гривен и Nissan Navara за 420 тысяч,

– рассказала директор Фонда 24 Елена Филь.

Благодарность от спецподразделения ГУР МОУ KRAKEN: смотреть видео

Следить за деятельностью фонда можно на сайте.

Наши расследования

Сформированный в прошлом году отдел расследований продолжает развиваться. Уже в январе наша редакция опубликовала несколько резонансных материалов.

В редакцию 24 Канала попал архив почты пресс-службы холдинга "Конкорд", к которому принадлежали все бизнесы путинского повара. Чем занимался создатель группы "Вагнера" до полномасштабного вторжения, откуда в мировых СМИ берутся статьи со ссылками на источники в Кремле, как чиновники ООН выражают уважение убийцам, а также о безумных потерях и обмане с выплатами десятков тысяч наемников читайте в материале.

Отдельно благодарим наших коллег из The Kyiv Independent за адаптацию материала на английском языке.

Журналисты-расследователи 24 Канала нашли в кипрских реестрах доказательства, что известный продюсер Влад Ряшин зарабатывает как на украинцах, так и на россиянах – и делает это все теми же фильмами и сериалами, которые создавал еще до начала полномасштабного вторжения. Более того, в документах он больше не указывает себя украинцем, а его бывшая киноимперия в России, хоть формально и лишилась его фамилии, может продолжать работать в его интересах. Больше об этом по ссылке .

Также благодаря хактивистам команды "Кібер Спротив" мы получили уникальные материалы, которые проливают свет на новый этап деятельности украинского экс-чиновника Константина Кучера. Речь идет о его сотрудничестве с российской компанией "Росавиаспецкомплект", которая обеспечивает поставки авиационного оборудования для ведущих предприятий российского ВПК. Это сотрудничество оказалось не только масштабным, но и глубоко интегрированным в схемы обхода международных санкций. Больше о деятельности Кучера здесь.

Проекты о важном

В январе редакция сайта продолжила рассказывать истории украинских военных. В частности в этом месяце мы опубликовали новые тексты в рамках спецпроектов:

"Красота в несокрушимости" – история Александра, который потерял ногу на войне, но вернулся на фронт после протезирования. Как проходила его реабилитация и почему он принял решение снова служить – по ссылке .

– история Александра, который потерял ногу на войне, но вернулся на фронт после протезирования. Как проходила его реабилитация и почему он принял решение снова служить – . "Война, любовь и терапия" – что для военных означает демобилизация, почему эта тема вызывает споры и как с ней работают психологи. Подробно обо всем в материале.

Кроме этого руководитель новостного контента Наталья Боднар опубликовала важный разговор о "Азов Супровід". Как работает патронатная служба, какую помощь получают раненые бойцы и те, кто вернулся из плена, с какими вызовами сталкивается команда и какие планы – в интервью рассказала руководитель службы сопровождения бригады "Азов" Рина Резник.

И, конечно, продолжаем поддерживать представителей культуры. В рамках "Интервью24" поговорили с украинской актрисой Ириной Островской о съемках в урбанистическом детективном триллере Тараса Дроня – "Дом за стеклом".

Аналитические материалы и международная политика

Если вы пропустили аналитические материалы за январь, вот самые интересные:

Автор аналитического отдела Лев Шевченко пообщался с представителями Минцифры, МОН и Минэкономики о том, как используются продукты Palantir и чем Украина заинтересовала компанию. Главное собрали в материале.

Спасибо ведомствам за комментарии и дальнейшее распространение текста.

Новый проект – "Бюджеты войны"

К третьей годовщине вторжения России в Украину 24 Канал подготовил проект "Бюджеты войны". В его рамках исследуем ключевые расходы Украины за три года полномасштабной войны, а также анализируем, как и на что направляют бюджетные средства.

В материалах проекта мы разбираем расходы на стратегически важные направления – генераторы, дроны, укрытия и другую инфраструктуру. Кроме общих сумм, показываем региональное распределение средств, эффективность их использования и динамику изменений в закупках,

– рассказала главный редактор сайта 24 Канала Анастасия Зазуляк.

"Бюджеты войны" – не только цифры. Мы общаемся с экспертами, военными, бизнесменами и людьми, которые работают в критически важных отраслях. Цель – комплексно показать, как расходы государства влияют на ход войны и жизни граждан.

Первый материал из цикла – "Символ этой войны: как государство тратит миллиарды на дроны" вышел в конце января. А уже в феврале редакция обещает еще больше актуальных тем по тегу.

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