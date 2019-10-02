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      ФОРМУЛА ШТАЙНМАЙЕРА АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ АЛЕКСАНДР ДАНИЛЮК
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      ФОРМУЛА ШТАЙНМАЙЕРА АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ АЛЕКСАНДР ДАНИЛЮК

      Итоговый выпуск новостей за 21:00: Что приняла Рада. Встреча в нормандском формате

      Выпуск новостей 27 Читати новину українською

      В итоговом выпуске новостей за 2 октября по состоянию на 21:00 – шаг к масштабной приватизации и перезапуск НАПК – помимо обсуждения вопросов безопасности Рада успела проголосовать и несколько законопроектов. Стало известно, где состоится саммит в нормандском формате. Канцлер Германии напомнила, что встреча состоится в Париже.

      Также в выпуске:

      ГБР готовит подозрение по делу о злоупотреблении властью.

      Почему Украина никак не может лишиться лидерства в смертности на дорогах.

      Том Круз посетил Львов.

      Зеленский встретился с главами фракций из-за формулы Штайнмайера.

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      В городах Украины начались протесты из-за формулы Штайнмайера: фото, онлайн-трансляция
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      Теги: Новости политики Новости Украины Верховная Рада Формула Штайнмайера Нормандский формат Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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