Итоговый выпуск новостей за 21:00: Что приняла Рада. Встреча в нормандском формате

В итоговом выпуске новостей за 2 октября по состоянию на 21:00 – шаг к масштабной приватизации и перезапуск НАПК – помимо обсуждения вопросов безопасности Рада успела проголосовать и несколько законопроектов. Стало известно, где состоится саммит в нормандском формате. Канцлер Германии напомнила, что встреча состоится в Париже.

Также в выпуске: ГБР готовит подозрение по делу о злоупотреблении властью. Почему Украина никак не может лишиться лидерства в смертности на дорогах. Том Круз посетил Львов. Зеленский встретился с главами фракций из-за формулы Штайнмайера.

Источник: 24 канал