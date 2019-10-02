Итоговый выпуск новостей за 21:00: Что приняла Рада. Встреча в нормандском формате
В итоговом выпуске новостей за 2 октября по состоянию на 21:00 – шаг к масштабной приватизации и перезапуск НАПК – помимо обсуждения вопросов безопасности Рада успела проголосовать и несколько законопроектов. Стало известно, где состоится саммит в нормандском формате. Канцлер Германии напомнила, что встреча состоится в Париже.
Также в выпуске:
ГБР готовит подозрение по делу о злоупотреблении властью.
Почему Украина никак не может лишиться лидерства в смертности на дорогах.
Том Круз посетил Львов.
Зеленский встретился с главами фракций из-за формулы Штайнмайера.
Источник: 24 канал
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