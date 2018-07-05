Итоговый выпуск новостей за 21:00: Новые правила въезда в Шенген. Встреча Сенцова с сестрой

В итоговом выпуске новостей за 5 июля по состоянию на 21:00 – Европарламент утвердил новые правила передвижения в Шенгенской зоне. Авторизация для путешествий для граждан стран, не входящих в ЕС, будет стоить семь евро на три года. Европарламент одобрил новые правила въезда в Шенгенскую зону, которые заработают с 2021 года.

Также в выпуске: Холодницкий требует не принимать в качестве доказательств пленки из его кабинета. В Таиланде из-за шторма утонули две лодки, 53 человека пропали без вести. Славянск и Краматорск под украинскими флагами: как 4 лет назад освобождали города.