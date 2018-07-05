Итоговый выпуск новостей за 21:00: Новые правила въезда в Шенген. Встреча Сенцова с сестрой

Итоговый выпуск новостей за 21:00: Новые правила въезда в Шенген. Встреча Сенцова с сестройВыпуск новостей 144 Читати новину українською
В итоговом выпуске новостей за 5 июля по состоянию на 21:00 – Европарламент утвердил новые правила передвижения в Шенгенской зоне. Авторизация для путешествий для граждан стран, не входящих в ЕС, будет стоить семь евро на три года. Европарламент одобрил новые правила въезда в Шенгенскую зону, которые заработают с 2021 года.
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Источник: 24 канал
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