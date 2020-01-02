Итоговый выпуск новостей за 21:00: Новый руководитель отдела в ГБР. Наводнение в Индонезии

В итоговом выпуске новостей за 2 января по состоянию на 21:00 – Александра Буряка назначили руководителем отдела по расследованию "дел Майдана". До этого он был на должности заместителя директора учреждения. Индонезию просто в новогоднюю ночь поглотила большая вода. Оттуда массово эвакуируют людей.

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