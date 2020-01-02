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      НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ ИТОГИ 2019 ГАЗОВЫЙ КОНТРАКТ
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      НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ ИТОГИ 2019 ГАЗОВЫЙ КОНТРАКТ

      Итоговый выпуск новостей за 21:00: Новый руководитель отдела в ГБР. Наводнение в Индонезии

      Выпуск новостей 18 Читати новину українською

      В итоговом выпуске новостей за 2 января по состоянию на 21:00 – Александра Буряка назначили руководителем отдела по расследованию "дел Майдана". До этого он был на должности заместителя директора учреждения. Индонезию просто в новогоднюю ночь поглотила большая вода. Оттуда массово эвакуируют людей.

      Также в выпуске:

      На острове Тайвань в авиакатастрофе погиб глава Вооруженных сил региона Шен Йимин и еще семь военных.

      Из Штатов в Украину вернулась картина известного украинского художника Михаила Панина под названием "Тайный выезд Ивана Грозного перед опричной".

      В регионах Южного Уэльса в Австралии бушуют масштабные лесные пожары. Клубы дыма видны даже из космоса.

      Когда колядуют, щедруют и посевают
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      Теги: Новости Украины Жертвы Государственное бюро расследований Выпуск новостей
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