Итоговый выпуск новостей за 21:00: Пожар на заводе в Калуше. Праздник Меланки в Харькове
В итоговом выпуске новостей за 13 января по состоянию на 21:00 – вблизи города Калуш Ивано-Франковской области вспыхнуло предприятие "Карпатнефтехим". Заняось в одном из цехов, где производят этилен и полиэтилен. Украинцы празднуют праздник Маланки. В Харькове состоялся масштабный вертеп-фестиваль, открыли обрядовое действо праздничным шествием. Присоединились к нему более тысячи человек.
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Источник: 24 канал
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