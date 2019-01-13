23:38
13 янв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ПОЖАР НА ХИМЗАВОДЕ В КАЛУШЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ТОМОС
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Артиллерист Путин. Владирим Бессмертный
      Вєсті Кремля
      19:32, 12 января
      Вести.UA. Жир: Сюрприз под елку. Религиозная ответочка Ляшко
      Вєсті.UA
      18:47, 12 января
      На какие глупости "Укрзализныця" спускает миллионы: расследование
      ЦРУ
      09:00, 11 января
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Украинские музыкальные клипы. Часть 1
      Згадати все
      12:22, 12 января
      Телеканал новостей 24 Программы Выпуск новостей
      ПОЖАР НА ХИМЗАВОДЕ В КАЛУШЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ТОМОС

      Итоговый выпуск новостей за 21:00: Пожар на заводе в Калуше. Праздник Меланки в Харькове

      Выпуск новостей 29 Читати новину українською

      В итоговом выпуске новостей за 13 января по состоянию на 21:00 – вблизи города Калуш Ивано-Франковской области вспыхнуло предприятие "Карпатнефтехим". Заняось в одном из цехов, где производят этилен и полиэтилен. Украинцы празднуют праздник Маланки. В Харькове состоялся масштабный вертеп-фестиваль, открыли обрядовое действо праздничным шествием. Присоединились к нему более тысячи человек.

      Также в выпуске:

      Украинский журналист Роман Кисиль погиб в Польше в аварии, за жизнь его жены до сих пор борются врачи.

      Отныне запретили летать дронами над подворьем чиновников, в частности над домом Порошенко.

      Из Саудовской Аравии сбежала девушка, которая отреклась от ислама.

      Теги: Пожар на химзаводе в Калуше Новости Ивано-Франковска Новости Харькова Новогодние праздники Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Главные новости 13 января: пожар на химзаводе в Калуше, задержание похитителей мужчины в Киеве
      сегодня , 22:19 Главные новости 13 января: пожар на химзаводе в Калуше, задержание похитителей мужчины в Киеве
      117
      Путін гострить кігті на Білорусь, муйбутнє попів РПЦ та "п'яний" Порошенко : топ-5 блогів тижня
      сегодня , 22:00 Путін гострить кігті на Білорусь, муйбутнє попів РПЦ та "п'яний" Порошенко : топ-5 блогів тижня
      Блоги тижня 1253
      Самые смешные мемы недели: расписка за секс , 9 яиц России, 2 левые ноги премьера Австралии
      сегодня , 20:01 Самые смешные мемы недели: расписка за секс , 9 яиц России, 2 левые ноги премьера Австралии
      630
      Увлекательное спасение туриста, Томос в Украине и новый закон о сексе – топ-5 видео недели
      сегодня , 19:30 Увлекательное спасение туриста, Томос в Украине и новый закон о сексе – топ-5 видео недели
      90
      Сучасне кобзарство: історія унікального музиканта і майстра з Харкова
      сегодня , 17:01 Сучасне кобзарство: історія унікального музиканта і майстра з Харкова
      Ukrainer 517
      Выпуск новостей за 13:00: Прощание с Поплавской. Полное видео стрельбы в керченском колледже
       21 октября 2018 , 13:50
      Выпуск новостей за 13:00: ДТП с актерами "Дизель Шоу". Игры непокоренных в Сиднее
       20 октября 2018 , 13:30
      Голос Америки: Когда правительство США возобновит свою работу
       24 декабря 2018 , 23:24
      Выпуск новостей за 11:00: Взрыв в Мариуполе. Новости с фронта
       6 января , 11:30
      Выпуск новостей за 19:00: Отпор Московскому патриархату. Побег девушки из Саудовской Аравии
       сегодня , 20:00
      Выпуск новостей за 15:00: Лавины в Альпах. Правила полета беспилотников
       сегодня , 15:54
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук