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Итоговый выпуск новостей за 21:00: Ситуация на фронте. Акция в поддержку Сенцова в Нью-Йорке

Выпуск новостей 60 Читати новину українською

В итоговом выпуске новостей за 27 мая по состоянию на 21:00 – за прошедшие сутки пророссийские боевики 28 раз нарушили режим тишины, из них два раза открывали огонь из тяжелого вооружения, один украинский воин погиб, четверо ранены. В Нью-Йорке прошла акция в поддержку Олега Сенцова.

Также в выпуске:

Месть за оскорбленного пенсионера.

Киев после финала ЛЧ.

У Яворовского полигона во Львовской области нашли мертвым военного.

Теги: Новости Украины Война на Донбассе Жертвы Украина – Россия Нью-Йорк Олег Сенцов Украинцы в плену РФ Новости США Выпуск новостей
Источник: 24 Канал
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