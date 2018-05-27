Итоговый выпуск новостей за 21:00: Ситуация на фронте. Акция в поддержку Сенцова в Нью-Йорке
В итоговом выпуске новостей за 27 мая по состоянию на 21:00 – за прошедшие сутки пророссийские боевики 28 раз нарушили режим тишины, из них два раза открывали огонь из тяжелого вооружения, один украинский воин погиб, четверо ранены. В Нью-Йорке прошла акция в поддержку Олега Сенцова.
Также в выпуске:
Месть за оскорбленного пенсионера.
Киев после финала ЛЧ.
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Источник: 24 Канал
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