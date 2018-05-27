Итоговый выпуск новостей за 21:00: Ситуация на фронте. Акция в поддержку Сенцова в Нью-Йорке

В итоговом выпуске новостей за 27 мая по состоянию на 21:00 – за прошедшие сутки пророссийские боевики 28 раз нарушили режим тишины, из них два раза открывали огонь из тяжелого вооружения, один украинский воин погиб, четверо ранены. В Нью-Йорке прошла акция в поддержку Олега Сенцова.

Также в выпуске: Месть за оскорбленного пенсионера.



Киев после финала ЛЧ.



У Яворовского полигона во Львовской области нашли мертвым военного.