Итоговый выпуск новостей за 21:00: Смерть водителя скорой из-за COVID-19. Бизнес и карантин
В итоговом выпуске новостей за 4 апреля по состоянию на 21:00 – на Волыни умер водитель скорой. ПЦР-тест подтвердил у мужчины коронавирусную инфекцию. Из-за карантина бизнес изолируется в интернете и предлагает свои услуги через сеть. Правда, не всем повезло подстроиться под новые реалии и по-прежнему зарабатывать.
Також у випуску:
Ще один українець помер від COVID-19 за кордоном. Це вже п'ятий летаьний випадок з нашими громадянами.
З життя пішов Іван Вакарчук – український науковець, політик і громадський діяч. Йому було 73 роки.
Кількість виявлених випадків хворих на COVID-19 у світі перетнула позначку в один мільйон. Загинуло від небезпечної недуги 60 тисяч людей. Втім деякі експерти стверджують, що реальна картина пандемії у світі може бути іншою.
У Кропивницькому приватні перевізники відмовилися возити пасажирів до завершення карантину.
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