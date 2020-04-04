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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 ПОМЕР ІВАН ВАКАРЧУК КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 ПОМЕР ІВАН ВАКАРЧУК КОРОНАВІРУС COVID-19

      Підсумковий випуск новин за 21:00: Смерть водія швидкої через COVID-19. Бізнес і карантин

      Випуск новин - Читать новость на русском

      У підсумковому випуску новин за 4 квітня станом на 21:00 – на Волині помер водій швидкої. ПЛР-тест підтвердив в чоловіка коронавірусну інфекцію. Через карантин бізнес ізолюється в Інтернеті і пропонує свої послуги через мережу. Правда, не всім пощастило підлаштуватися до нових реалій і надалі заробляти.

      Також у випуску:

      Ще один українець помер від COVID-19 за кордоном. Це вже п'ятий летальний випадок серед наших громадян.

      З життя пішов Іван Вакарчук – український науковець, політик і громадський діяч. Йому було 73 роки.

      Кількість виявлених випадків хворих на COVID-19 у світі перетнула позначку в один мільйон. Загинуло від небезпечної недуги 60 тисяч людей. Втім деякі експерти стверджують, що реальна картина пандемії у світі може бути іншою.

      У Кропивницькому приватні перевізники відмовилися возити пасажирів до завершення карантину. 

      Теги: Коронавірус в Україні Бізнес Випуск новин
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