Итоговый выпуск новостей за 21:00: Запрет российских выборов в Украине. Обыски в "Новой почте"

В итоговом выпуске новостей за 16 марта по состоянию на 21:00 – россияне не смогут проголосовать за президента России на территории Украины. Доступ в консульству в Киеве, Харькове, Одессе и Львове будут иметь только дипломаты. ГПУ пришла в офисы "Новой почты" с обысками. Следственные действия проводят сразу в 4 городах – Киеве, Днепре, Харькове и Полтаве.

Также в выпуске: Украинские спецслужбы якобы 13 месяцев наблюдали за Надеждой Савченко прежде, чем обвинить ее в намерениях расстрелять украинских парламентариев. На одной из столичных дорог два автомобиля влетели в строительный котлован. Отравить Скрипаля отдал приказ Путин – такое предполагают в британском МИД.