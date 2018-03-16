Итоговый выпуск новостей за 21:00: Запрет российских выборов в Украине. Обыски в "Новой почте"
Выпуск новостей 22:41, 16 марта 144 Читати новину українською
В итоговом выпуске новостей за 16 марта по состоянию на 21:00 – россияне не смогут проголосовать за президента России на территории Украины. Доступ в консульству в Киеве, Харькове, Одессе и Львове будут иметь только дипломаты. ГПУ пришла в офисы "Новой почты" с обысками. Следственные действия проводят сразу в 4 городах – Киеве, Днепре, Харькове и Полтаве.
Также в выпуске:
Украинские спецслужбы якобы 13 месяцев наблюдали за Надеждой Савченко прежде, чем обвинить ее в намерениях расстрелять украинских парламентариев.
На одной из столичных дорог два автомобиля влетели в строительный котлован.
Отравить Скрипаля отдал приказ Путин – такое предполагают в британском МИД.
Источник: 24 Канал
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