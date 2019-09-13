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      ЦИК ФОРУМ YES 2019 В КИЕВЕ ВЕРХОВНАЯ РАДА
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      ЦИК ФОРУМ YES 2019 В КИЕВЕ ВЕРХОВНАЯ РАДА

      Итоговый выпуск новостей за 22:00: Итоги 2-го дня форума YES. Обыски ГБР в банке Порошенко

      Выпуск новостей 30 Читати новину українською

      В итоговом выпуске новостей за 13 сентября по состоянию на 22:00 – форум YES в Украине происходит уже в 16-й раз. В этом году в Киев съехались представители 26 стран. Кто стал главными героями дня и какие резонансные заявления прозвучали – узнавали журналисты 24 канала. Следователи ГБР пришли с обысками в Международный инвестиционный банк. Он принадлежит пятому президенту Украины Петру Порошенко.

      Также в выпуске:

      Парламент поддержал роспуск нынешнего состава Центральной избирательной комиссии, инициированный Владимиром Зеленским.

      Олег Сенцов подарил Владимиру Зеленскому тюремную сине-желтую банку и призвал освободить всех пленных.

      Вследствие масштабных подтоплений на юге Испании погибли четыре человека.

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      Теги: Новости Украины Форум YES 2019 в Киеве Банки Государственное бюро расследований Петр Порошенко Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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