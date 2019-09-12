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      Итоговый выпуск новостей за 22:00: Встреча моряков с журналистами. Экономические договоренности

      Выпуск новостей 36 Читати новину українською

      В итоговом выпуске новостей за 12 сентября по состоянию на 22:00 – украинские моряки, вернувшиеся из российского плена, дали свою первую пресс-конференцию. Рассказали, что письма от неравнодушных со словами поддержки и рисунки от детей не давали потерять надежду. Украина и Финляндия договорились активизировать экономическое сотрудничество.

      Также в выпуске:

      Новая глава Министерства образования и науки Анна Новосад не собирается отказываться от достижений своей предшественницы, а планирует провести реформу дошкольного образования и взяться за высшую школу.

      По факту взрывов в Калиновке открыли уголовное производство.

      Миссия Международного валютного фонда прибыла в Киев и уже готовится начать переговоры о новой программе для Украины.

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      Изнасилование 12-летней девочки в Харькове: полиция арестовала подозреваемого – фото
      12 сентября
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      Теги: Новости Украины Украинские моряки в плену Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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