Итоговый выпуск новостей за 22:00: Встреча моряков с журналистами. Экономические договоренности

В итоговом выпуске новостей за 12 сентября по состоянию на 22:00 – украинские моряки, вернувшиеся из российского плена, дали свою первую пресс-конференцию. Рассказали, что письма от неравнодушных со словами поддержки и рисунки от детей не давали потерять надежду. Украина и Финляндия договорились активизировать экономическое сотрудничество.

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Новая глава Министерства образования и науки Анна Новосад не собирается отказываться от достижений своей предшественницы, а планирует провести реформу дошкольного образования и взяться за высшую школу.

По факту взрывов в Калиновке открыли уголовное производство.

Миссия Международного валютного фонда прибыла в Киев и уже готовится начать переговоры о новой программе для Украины.