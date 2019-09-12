23:16
12 вер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ВЕРХОВНА РАДА ЦВК МВФ ВАЛЕРІЯ ГОНТАРЕВА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Фільм "Пила" по-російськи. Рогозін почав економити
      Вєсті Кремля
      21:16, 11 вересня
      Вєсті.UA: Кріпак Аваков слухається Зеленського. Нечисельне військо Порошенка
      Вєсті.UA
      19:39, сьогодні
      В яких шокуючих умовах працюють в "Київмедспецтрансі": як розголос вплинув на підприємство
      ЦРУ
      09:00, 11 вересня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Програми Випуск новин
      ВЕРХОВНА РАДА ЦВК МВФ ВАЛЕРІЯ ГОНТАРЕВА

      Підсумковий випуск новин за 22:00: Зустріч моряків з журналістами. Економічні домовленості

      Випуск новин 45 Читать новость на русском

      У підсумковому випуску новин за 12 вересня станом на 22:00 – українські моряки, які повернулися з російкоuj полону, дали свою першу пресконференцію. Розповіли, що листи від небайдужих зі словами підтримки та малюнки від дітей не давали втратити надії. Україна та Фінляндія домовилися активізувати економічну співпрацю.

      Також у випуску:

      Нова очільниця Міністерства освіти і науки Ганна Новосад не збирається відмовлятися від досягнень сво'ї попередниці, а планує провести реформу дошкільної освіти та взятися за вищу школу.

      За фактом вибухів у Калинівці відкрили кримінальне провадження.

      Місія Міжнародного валютного фонду прибула до Києва і вже готується розпочати переговори про нову програму для України. 

      blog_ava
      Дубінський прийшов у Раду в футболці з матюком Порошенка: фото 18+
      сьогодні
      17301
      Теги: Новини України Випуск новин Українські моряки в полоні
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Головні новини 12 вересня: втрати на Донбасі і нове відтермінування для євробляхерів
      сьогодні , 22:25 Головні новини 12 вересня: втрати на Донбасі і нове відтермінування для євробляхерів
      587
      Иск против России в ЕСПЧ, политика "новых крымских" и возвращение лихих 90-х: новости Крымнаша
      сьогодні , 22:00 Иск против России в ЕСПЧ, политика "новых крымских" и возвращение лихих 90-х: новости Крымнаша
      КРЫМский бандеровец 276
      Як сучасні технології у пранні економлять час та гроші власника
      сьогодні , 09:30 Як сучасні технології у пранні економлять час та гроші власника
      1365
      Місія МВФ в Україні: що потрібно знати про роботу із Фондом та його кредити
      сьогодні , 21:01 Місія МВФ в Україні: що потрібно знати про роботу із Фондом та його кредити
      Євгенія Мазур 472
      Третій пішов: як звільнення Болтона вплине на політику США щодо України та світу
      сьогодні , 20:01 Третій пішов: як звільнення Болтона вплине на політику США щодо України та світу
      Світлана Попова 1376
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук