Підсумковий випуск новин за 22:00: Зустріч моряків з журналістами. Економічні домовленості

У підсумковому випуску новин за 12 вересня станом на 22:00 – українські моряки, які повернулися з російкоuj полону, дали свою першу пресконференцію. Розповіли, що листи від небайдужих зі словами підтримки та малюнки від дітей не давали втратити надії. Україна та Фінляндія домовилися активізувати економічну співпрацю.

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Місія Міжнародного валютного фонду прибула до Києва і вже готується розпочати переговори про нову програму для України.