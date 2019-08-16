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      ЗАДЕРЖАНИЕ ЮРИЯ ГРЫМЧАКА ВЕРХОВНАЯ РАДА ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ
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      ЗАДЕРЖАНИЕ ЮРИЯ ГРЫМЧАКА ВЕРХОВНАЯ РАДА ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ

      Итоговый выпуск новостей за 22: 00: Суд по делу Грымчака. Захват моряков возле Камеруна

      Выпуск новостей 15 Читати новину українською

      В итоговом выпуске новостей за 16 августа по состоянию на 22:00 – суд избрал меру пресечения для заместителя председателя МинТОТ Юрия Грымчака: он будет находиться в СИЗО 60 дней или может выйти под залог в 6 миллионов гривен. Его подозревают в мошенничестве и завладении чужим имуществом путем обмана. У берегов Камеруна на Западе Африки пираты захватили в плен 17 моряков. Среди них есть украинец

      Также в выпуске:

      На столичной Русановке в канале нашли расчлененный труп женщины. Из воды полицейские достали три пакета с частями тела.

      Суд в Москве прогнозируемо оставил украинских моряков за решеткой.

      В Киеве появились кнопки вызова полиции.

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      Теги: Новости Украины Юрий Гримчак Водный транспорт Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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