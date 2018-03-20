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ВЫБОРЫ В РОССИИ 2018 НАДЕЖДА САВЧЕНКО НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ПАРАЛИМПИАДА-2018

Иванка Трамп примерила образ ученых: яркие фото

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Дочь действующего Президента США Иванка Трамп надела белый халат и получила невероятную экскурсию в институте Waukee APEX. В заведении воспитывают и обучают высококвалифицированных, адаптированных, глобальных новаторов и лидеров в сфере науки.

Как известно, заведение с научной лабораторией расположено в штате Айова. Иванка Трамп отправилась туда в рамках государственной инициативы, которая включает план по расширению навыков ученых нового поколения.

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На встречу с учеными и работниками института Waukee APEХ дочь Президента США надела черную водолазку и стильную юбку такого же цвета с коричневыми и белыми вставками. Наряд подчеркнул изящные формы Иванки Трамп. Во время экскурсии в Waukee APEХ представитель Белого дома надела белый халат, который очень подошел ей.

Согласно фото, опубликованных в Instagram, Иванка Трамп даже приняла участие в опытах. На одном из снимков она в защитных очках и синих латексных перчатках, смешивала вещества в химической посуде. Кроме этого, Иванка Трамп упражнялась в программировании.

Невероятный визит в Waukee APEX – центр, где высокооплачиваемые рабочие места неразрывно связаны с мотивацией и высоко квалифицированностью студентов. Благодаря таким практическим обучением карьера молодых ученых создается уже сегодня,
– написала Иванка Трамп.

Во время поездки дочь Президента погостила у губернатора штата Ким Рейнольдс, которая угостила Иванку Трамп завтраком.

Теги: LifeStyle Фотоновости Новости США
Источник: 24 Канал
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