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      Из-за аномально теплой зимы украинцам могут ограничить использование воды: детали

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      Госагентство водных ресурсов вскоре может ограничить права потребителей на использование воды. Все из-за аномально теплой зимы, которая после прихода весны может закончиться маловодьем.

      В похожей ситуации Украина может оказаться впервые за 120 лет, сообщает Государственное агентство водных ресурсов Украины.

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      Для таких ограничений есть даже законодательные основания. Согласно с законодательством, права пользователей на водоснабжение могут быть ограничены в случае наступления маловодья. Альтернативным выходом является изменение условий водопользования.

      Обращаем ваше внимание, что в случае применения ограничивающих мер в первую очередь будут удовлетворятся потребности украинцев в питьевой воде, а также бытовые нужды,
      – заверили в Госагентстве.

      По данным украинского гидрологического центра, сейчас на большинстве рек Украины наблюдается низкая водность. Соответственно не стоит ожидать наступления традиционных весенних наводнений.

      Что известно об аномальной теплой зиме 2019 – 2020 годов?
      Зима 2019 – 2020 годов стала самой теплой в Украине за последние более 100 лет. Кроме того, погода зимой была самой сухой за последние около 50 лет.

      Кроме целого ряда гуманитарных рисков, такая погода может сказаться и на экономических вопросах. В частности, ситуация может сказаться на урожае, что приведет к подорожанию фруктов и овощей.

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Водоснабжение климат Новости Украины Экология Погода Непогода в Украине
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