Из-за невыплаты пенсий суд обязал НАБУ открыть дело
Соломенский райсуд Киева обязал НАБУ открыть уголовное производство по факту возможной государственной измены чиновников Министерства социальной политики и Пенсионного фонда. Причина – невыплата пенсий.
В суд обратился истец с жалобой на действия НАБУ, говорится в материалах суда, сообщают "Украинские Новости".
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Истец потребовал начать расследование в отношении чиновников Минсоцполитики и Пенсионного фонда по уголовным статьям: злоупотребление властью или служебным положением, превышение власти, госизмене и невыплате пенсий.
Суд признал жалобу обоснованной и обязал НАБУ начать расследование по этим фактам.
Когда в Украине вырастут пенсии?
Правительство пересчитает размер пенсий с 1 марта. Это произойдет с учетом уровня средней зарплаты и инфляции. Всего размер пенсий вырастет на 17-18%.
Пенсионеры будут получать еще и дополнительные выплаты – те, кто из-за низкой зарплаты не получат индексацию пенсий, но имеют большой страховой стаж:
• свыше 35 лет для мужчин;
• 30 лет для женщин (выход на пенсию после 2011 года);
• 25/20 лет (выход на пенсию до 2011 года).
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