Из-за невыплаты пенсий суд обязал НАБУ открыть дело

Соломенский райсуд Киева обязал НАБУ открыть уголовное производство по факту возможной государственной измены чиновников Министерства социальной политики и Пенсионного фонда. Причина – невыплата пенсий.

В суд обратился истец с жалобой на действия НАБУ, говорится в материалах суда, сообщают "Украинские Новости".

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Истец потребовал начать расследование в отношении чиновников Минсоцполитики и Пенсионного фонда по уголовным статьям: злоупотребление властью или служебным положением, превышение власти, госизмене и невыплате пенсий.

Суд признал жалобу обоснованной и обязал НАБУ начать расследование по этим фактам.

Когда в Украине вырастут пенсии?

Правительство пересчитает размер пенсий с 1 марта. Это произойдет с учетом уровня средней зарплаты и инфляции. Всего размер пенсий вырастет на 17-18%.

Пенсионеры будут получать еще и дополнительные выплаты – те, кто из-за низкой зарплаты не получат индексацию пенсий, но имеют большой страховой стаж:

• свыше 35 лет для мужчин;

• 30 лет для женщин (выход на пенсию после 2011 года);

• 25/20 лет (выход на пенсию до 2011 года).