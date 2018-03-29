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ВЫСЫЛКА РОССИЙСКИХ ДИПЛОМАТОВ ПОЖАР В КЕМЕРОВО ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ЗАДЕРЖАНИЕ САВЧЕНКО

Из-за сбоя в работе Telegram мошенники нажились на 30 тысяч долларов

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Из-за сбоя в работе Telegram нажились мошенники
Из-за сбоя в работе Telegram нажились мошенники / Фото из открытых источников

В результате масштабного сбоя в работе мессенджера Telegram мошенники смогли заработать около 30 тысяч долларов на фальшивом посте Павла Дурова.

Об этом сообщает Ain.ua.

Так, после сбоя в Telegram мошенники разместили в сети фейковое извинение Павла Дурова с обещанием о возвращении в двукратном размере вложенной криптовалюты в определенный интернет-кошелек.

Многие пользователи поверили фейковому "Дурову", поэтому решили вкладывать средства. Таким образом мошенникам удалось собрать 27,8 тысяч долларов.

При этом в пресс-службе Telegram заявили, что мессенджер уже возобновил свою работу.

Напомним, утром 29 марта в мессенджере Telegram случился масштабный сбой в работе. В частности, проблемы возникли у пользователей по всей Европе, в том числе и в Украине, а также на Ближнем Востоке и в России.

Теги: Павел Дуров Соцсети Мошенничество Telegram Техно Интернет
Источник: 24 Канал
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