Из-за сбоя в работе Telegram мошенники нажились на 30 тысяч долларов

В результате масштабного сбоя в работе мессенджера Telegram мошенники смогли заработать около 30 тысяч долларов на фальшивом посте Павла Дурова.

Об этом сообщает Ain.ua.

Так, после сбоя в Telegram мошенники разместили в сети фейковое извинение Павла Дурова с обещанием о возвращении в двукратном размере вложенной криптовалюты в определенный интернет-кошелек.

Многие пользователи поверили фейковому "Дурову", поэтому решили вкладывать средства. Таким образом мошенникам удалось собрать 27,8 тысяч долларов.

При этом в пресс-службе Telegram заявили, что мессенджер уже возобновил свою работу.

Напомним, утром 29 марта в мессенджере Telegram случился масштабный сбой в работе. В частности, проблемы возникли у пользователей по всей Европе, в том числе и в Украине, а также на Ближнем Востоке и в России.