Из-за сильного дожд и ветра на Львовщине без света остаются более 60 населенных пунктов
Более 60 населенных пунктов на Львовщине обесточены из-за сильного дождя и порывов ветра. К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго
Об этом говорится в сообщении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
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"2-3 июня в результате осложнения погодных условий (дождь, порывы ветра) из-за срабатывания системы защиты линий электропередач во Львовской области обесточено 62 населенных пункта", – говорится в сообщении.
Источник: 24 Канал
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