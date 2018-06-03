Из-за сильного дожд и ветра на Львовщине без света остаются более 60 населенных пунктов

Более 60 населенных пунктов на Львовщине обесточены из-за сильного дождя / Иллюстративное фото

Более 60 населенных пунктов на Львовщине обесточены из-за сильного дождя и порывов ветра. К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго