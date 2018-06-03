11:43
3 июнь 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
24°C
25°C 16°C
  • понедельник
    27°C 15°C
  • вторник
    24°C 14°C
  • среда
    17°C 10°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ОЛЕГ СЕНЦОВ "УБИЙСТВО" АРКАДИЯ БАБЧЕНКО ДТП С КОРТЕЖЕМ В КИЕВЕ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Новый царский зодчий в Крыму. Синяя армия Путина
Вєсті Кремля
19:52, 2 июня
Вести.UA. Жир. Молитвенный завтрак с украинским Трампом. Злой клоун Мураев
Вєсті.UA
18:53, 2 июня
Куда
ЦРУ
09:14, 1 июня
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 июня
Вспомнить Все. Студенческая сессия
Згадати все
00:35, 2 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ОЛЕГ СЕНЦОВ "УБИЙСТВО" АРКАДИЯ БАБЧЕНКО ДТП С КОРТЕЖЕМ В КИЕВЕ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ

Из-за сильного дожд и ветра на Львовщине без света остаются более 60 населенных пунктов

48 Читати новину українською
Более 60 населенных пунктов на Львовщине обесточены из-за сильного дождя
Более 60 населенных пунктов на Львовщине обесточены из-за сильного дождя / Иллюстративное фото

Более 60 населенных пунктов на Львовщине обесточены из-за сильного дождя и порывов ветра. К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго

Об этом говорится в сообщении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Читайте также: Прогноз погоды на 3 июня: в Украине задержится жара, лишь на Западе – вероятны грозы

"2-3 июня в результате осложнения погодных условий (дождь, порывы ветра) из-за срабатывания системы защиты линий электропередач во Львовской области обесточено 62 населенных пункта", – говорится в сообщении.

Теги: Новости Украины ГСЧС Новости Львова Непогода в Украине
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Украинские экстремисты, или как в Украине попадаешь из крайности в крайность
сегодня, 08:40 Украинские экстремисты, или как в Украине попадаешь из крайности в крайность
Peter Santenello 983
2 июня, 23:01 "Красную карточку – Кремлю": как в Киеве присоединились к мировым акциям в поддержку Сенцова
Катерина Петренко 143
Новітня історія СБУ: від загрози безпеці громадян
2 июня, 23:00 Новітня історія СБУ: від загрози безпеці громадян "Стрепсілсом" до "убивства" Бабченка
Тетяна Мартинюк 183
В России внедрят совковые методы продажи
2 июня, 22:02 В России внедрят совковые методы продажи "ценных бумаг"
Злой Одессит 616
Мы сражались, чтобы не опозорить Украину, – военный об ожесточенных боях 4 года назад
2 июня, 21:10 Мы сражались, чтобы не опозорить Украину, – военный об ожесточенных боях 4 года назад
Віталій Дейнега 687
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук