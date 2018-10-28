Избиения популярного рэпера Гуфа в Москве: появились громкие детали

По информации российских СМИ, популярного рэпера Алексея Долматова, более известного, как Гуф, избили после его выступления на дне рождения сына олигарха, который собственно и совершил нападение. В результате музыкант получил сотрясение мозга и два сломанных ребра. Адвокат потерпевшего убеждает, что инцидент был спланированным преступлением. Также, по его словам, у исполнителя пропали деньги.

Ранее 24 канал сообщал, что в Москве неизвестные избили рэп-исполнителя Алексея Долматова, выступающего под сценическим именем Гуф. Как отмечалось, вместе с рэпером в тот момент находилась грузинская и российская певица, вокалистка группы "А-Студио" Кэти Топурия.

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По словам Гуфа, нападавших он не знает, а само избиение произошло в баре в 5-м Котельницком переулке недалеко от станции метро "Таганская", передают российские СМИ.

Также стало известно, что артист написал заявление в полицию и от госпитализации отказался.

"В ночь на 28 октября в полицию обратился с заявлением мужчина 1979 года рождения о том, что ему были причинены телесные повреждения. По факту обращения в полицию проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются", – сообщила, со своей стороны, пресс-служба ГУ МВД по Москве, не называя личность потерпевшего.

К слову, ряд СМИ со ссылкой на свои источники опровергли факт нападения на рэпера, правда адвокат музыканта Сергей Жорин все же подтвердил факт инцидента.

По его словам, нападение было спланированным преступлением. Также защитник утверждает, что Гуфа избили и ограбили в московском клубе "Бункер" под видом организации его выступления, передает ТАСС.

Со мной связался Алексей и сообщил, что был жестоко избит в ночном клубе "Бункер" на Таганке. Все сводится к тому, что это спланированное преступление, так как злоумышленники пригласили его в заведение под видом организации выступления. Потом его отвели в отдельное помещение, выставили вооруженную охрану и жестоко избили,

– отметил юрист.

Также Жорин утверждает, что после избиения Долматов обнаружил, что у него пропала большая сумма денег, которую он имел с собой, однако, сколько именно, не уточнил.

"В результате нападения мой клиент получил сотрясение мозга, у него сломаны два ребра, а также возможны другие повреждения внутренних органов. Сейчас важно установить личность нападавших, а также получить видео с камер наблюдения внутри клуба и видео с камер уличного наблюдения. Следовательно, я попросил начальника ГУ МВД Москвы взять на контроль расследование инцидента", – подчеркнул адвокат.

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К слову, на Telegram-канале Mash появились подробности самого нападения.

В ночь на 28 октября Алексей Долматов выступал на дне рождения юного любителя русского рэпа в ресторане "Бункер-42". Отцу именинника не понравилось, что программа закончилась очень быстро, и он решил разобраться. Конструктивной беседы не получилось, и батя слегка исправил артисту лицо. Долматов пришел в полицию через несколько часов", – сообщили представители ресурса.

По информации издания Super, на этом дне рождения отдыхала компания модных старшеклассников, трое из которых находятся в составе группы "Кузнецкий сквад".

"Бюджетам их клипов могут позавидовать многие музыканты, только на видео "Сквад" ребята показали одежду на 1,5 миллиона рублей. В соцсетях у ребят из "Кузнецкого сквада" остались видео, как Гуф выступает на небольшой сцене клуба перед небольшой группой людей. На вечеринке также был пасынок олигарха Игоря Сосина – Слава", – отметили на ресурсе.

Напомним, в прошлом году в Санкт-Петербурге избили российского рэпера Вячеслава Машнова, который более известен под псевдонимами "Гнойный" и "Слава КПСС". Инцидент случился перед его выступлением, когда он собственно шел на концерт – на музыканта напали сразу семеро человек.

Кто такой Гуф? Настоящее имя Алексей Долматов. Российский рэп-исполнитель, сооснователь и участник группы CENTR. Соучредитель лейбла ЦАО Records, основатель лейбла ZM Nation. Обладатель премий RMA, Rock Alternative Music Prize и других.



Гуф является достаточно скандальным исполнителем. Так, он 7 лет жил в Китае, но ему пришлось уехать оттуда из-за проблем с наркотиками.