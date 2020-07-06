Изменить избирательный адрес отныне можно онлайн. Центральная избирательная комиссия запустила соответствующий электронный сервис. Какие проблемы могут с этим возникнуть – читайте дальше.

Действительно ли все желающие украинцы смогут воспользоваться такой услугой – в прямом эфире 24 канала рассказал Алексей Кошель, председатель Комитета избирателей Украины.

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Отметим: чтобы изменить адрес, избирателю нужно в личном кабинете подгрузить один из документов, например – договор аренды жилья или документ о предпринимательской деятельности по определенному адресу. Полный перечень документов – читайте здесь.

Обратите внимание! Идентификацию и подпись заявления осуществляют с помощью электронной подписи. У всех желающих есть два месяца – нужно успеть до 9 сентября.

Кошель заметил: договор об аренде жилья, например, есть не у всех – ведь этот рынок в Украине более чем на 90% находится в тени. Однако законодательство предусматривает и другие механизмы: в частности – свидетельство о браке, если есть подтверждение, что супруг проживает по определенному адресу.

Но можем говорить о том, что чуда не произошло. Менять свой избирательный адрес в электронном кабинете будет очень небольшой процент избирателей,

– отметил председатель Комитета.

И объяснил, что многие украинцы плохо разбираются в специфике работы электронных баз данных. Ведь нужно найти соответствующий сайт, заполнить там форму. К тому же, возможны различные сбои. Поэтому, по мнению Кошеля, активнее будут пользоваться этим сервисом именно молодые избиратели.

Кошель об изменении избирательного адреса онлайн: смотрите видео

Председатель Комитета избирателей также предположил: в начале сентября возле отделений Государственного реестра избирателей все равно опять будут очереди. Поэтому тем, кто намерен принять участие в выборах, нужно менять адрес уже сейчас.

"Должен быть определенный сигнал для украинских законодателей. Ведь до сих пор миллионы избирателей остаются людьми "второго сорта". То есть те, у кого нет места регистрации, внутренне перемещенные лица и тому подобное.

И объяснил: сейчас для большинства из них решен вопрос участия в избирательных процессах. Но эти люди не могут, скажем, легально купить авто из-за границы, так как таможня не позволит им оформить его без регистрации. У них есть проблемы с детскими садами, школами и ряд других.

Справка. Проблема проголосовать может быть актуальной для 5,5 миллиона украинцев. Ведь более 3 миллионов украинцев не проживают по зарегистрированному адресу. Еще 1,5 миллиона – внутренне перемещенные, а 700 тысяч – живут без регистрации.

Кошель: Механизм регистрации нужно реформировать

Поэтому, как считает Кошель, надо не только точечно решать проблемы. Но и принимать изменения в законодательство и серьезно реформировать постсоветский механизм регистрации, который во многом остается "советской пропиской".

Он подчеркнул, что в парламенте прошлого созыва был разработан соответствующий законопроект. Он, по его мнению, был довольно неплохим, прошел рассмотрение парламентского комитета и предлагал упрощенные механизмы регистрации.

А именно – по аналогии с канадской и немецкой моделями. Когда ты не вынужден доказывать, что имеешь право на жилье. Когда для того, чтобы получить место регистрации, достаточно договора аренды. Даже без разрешения владельца,

– подчеркнул Кошель.

Председатель Комитета избирателей считает, что это – принципиальные вещи для того, чтобы во многих различных сферах упростить жизнь миллионам граждан. Сейчас это касается выборов, поэтому нужно этим пользоваться активно. Однако большинство граждан все равно не смогут изменить избирательный адрес.

"Кто-то традиционно будет ждать до последнего дня, потому что такова человеческая психология. А у кого-то не найдется нужных документов. Поэтому лишь частично эта проблема будет решена. А дальше нужно полностью реформировать постсоветский механизм регистрации", – подытожил он.