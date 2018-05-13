Израиль победил на Евровидении 2018: Кто голосовал за триумфаторку Нетту

Представительница от Израиля 25-летняя Нетта Барзилай заняла первое место на Евровидении 2018, которое происходило в португальском Лиссабоне. Триумфаторка недавнего песенного конкурса получила всего 529 баллов (212 – от жюри и 317 – от зрителей). Итак, предлагаем Вашему вниманию перечень стран, которые ее полюбили больше всего.

Соответствующая информация появилась на официальном сайте Евровидения.

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Так, больше всего зрителей за Нетту проголосовали в 8 странах, среди которых есть и Украина. Так 12 баллов за представительницу Израиля отдали Франция, Испания, Азербайджан, Молдова, Грузия, Сан-Марино, Австралия.

Получила певица из Ближнего Востока и достаточно "десяток" (второй наивысший балл), а именно из 11 стран: Германия, Бельгия, Кипр, Нидерланды, Швеция, Венгрия, Польша, Россия, Болгария, Чехия, Армения.

Кроме того, 8 баллов ей отдали четыре страны (Латвия, Мальта, Румыния, Беларусь), несколько больше государств, а именно семь осчастливили Нетту 7 баллами (Италия, Исландия, Великобритания, Австрия, Норвегия, Финляндия, Сербия), три (Ирландия, Греция, Хорватия) – шестью, лишь Швейцария дала 5 пунктов, Македония – 3 балла, А Португалия, Литва, Албания и Черногория – по одному.

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Что касается оценок жюри, то Франция, Австрия, Финляндия, Чехия и Сан-Марино отдали 12 баллов; Испания, Великобритания, Хорватия, Украина и Молдова – 10-ть; Исландия, Россия и Армения – 8-мь; Ирландия, Швеция – 7-мь; Бельгия, Венгрия, Литва, Мальта, Австралия – 6-ть; Нидерланды и Албания – по 5-ть; Греция и Болгария – по 4-ре, Дания, Грузия – по 3 пункта; Италия и Сербия – 2 балла, а также Германия, Швейцария, Португалия, Словения, Македония и Азербайджан отличились лишь 1 баллом.

Видео победного выступления Нетты в финале Евровидения-2018