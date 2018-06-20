Известный комментатор и ведущий тренер заявили о прекращении сотрудничества с Кремль ТВ

Один из самых известных российских комментаторов Василий Уткин и специалист Леонид Слуцкий, который входит в число лучших тренеров России, один за другим заявили, что больше не будут комментировать матчи нынешнего чемпионата мира по футболу на пропагандистском "Первом канале".

В частности, Уткин о таком шаге сообщил на своем Youtube-канале.

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Обстоятельства сложились таким образом, что я больше не буду комментировать матчи чемпионата мира по футболу на "Первом канале". Мы расстаемся с взаимным уважением и, с моей стороны, с благодарностью. Вы, конечно, хотите знать, почему так получилось. Я прошу вас уважать мое право, а я хочу об этом не говорить. Прошу вас уважать мое право на частную жизнь, не беспокоить меня звонками и могу поддерживать приватность,

– заметил телекомментатор.

В то же время Уткин отметил, что продолжит говорить о чемпионате мира так, как хочет и считает нужным, в том числе в социальных сетях и в YouTube.



Уткин заявил, что больше не будет комментировать матчи российского ЧМ на "Первом канале": видео

Пропагандисты со своей стороны подтвердили прекращение сотрудничества со специалистом, передает РБК.



"Мы благодарим Василия Уткина за блестящую работу на матче Португалия – Испания, с уважением относимся к его частной жизни и просим не строить конспирологических версий. Как Василий и планировал, его гонорар будет направлен в фонд содействия решению проблем аутизма "Выход", – отметила пресс-служба вещателя.

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Впоследствии стало известно и о том, что больше не будет комментировать матчи на этом канале и Леонид Слуцкий, который о таком решении заявил в конце трансляции матча между сборными России и Египта.



"К сожалению для меня, я заканчиваю свою работу на "Первом канале", потому что необходимо приступить к другой деятельности. Но я уверен, что все будет складываться также успешно", – подчеркнул наставник.