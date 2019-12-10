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      НОРМАНДСКАЯ ВСТРЕЧА 2019 ДОПИНГ СКАНДАЛ В РОССИИ ПОЖАР В ОДЕССЕ НА ТРОИЦКОЙ

      Я ее не убивал: подозреваемый в убийстве Даши Лукьяненко отрицает свою вину – видео

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      Продолжается суд по делу убийства 11-летней Даши Лукьяненко / Коллаж 24 канала

      Подозреваемый в убийстве 11-летней Даши Лукьяненко в Одесской области изменил свои показания. Теперь Николай Тарасов отрицает, что убил девочку.

      По его словам, это признание из него якобы выбили в полиции. Об этом он сказал в суде, сообщает "Думская".

      К теме: Убийство 11-летней Дарьи Лукьяненко: как живет Ивановка после страшной трагедии

      То, что полиция говорила мне, то я и сказал. Я признавал, потому что мне сказали это, когда били в отделении,
      – сказал подозреваемый.

      Слушания продолжатся завтра, 11 декабря.

      Что известно об убийстве 11-летней Дарьи Лукьяненко?

      Об исчезновении ребенка стало известно вечером 13 июня. Девочка исчезла посреди белого дня по дороге на танцевальный кружок в родном селе Ивановка Одесской области. Поиски продолжались 6 дней. В них, помимо полицейских, принимали участие военные и волонтеры.

      Тело ребенка нашли в выгребной яме на соседском дворе. В убийстве признался 26-летний Николай Тарасов. Во время допроса он рассказал, что сначала душил, затем раздел девочку и бросил тело в выгребную яму, а ее вещи облил бензином и сжег.

      По версии следствия, официальная причина смерти школьницы – колото-резаная рана шеи. Сейчас Тарасов под арестом, суд избрал ему меру пресечения – 60 суток содержания под стражей без альтернативы внесения залога. Теперь подозреваемому назначили психиатрическую экспертизу.

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      Теги: Новости политики Новости Украины
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