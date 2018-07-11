Я предполагаю, что ФИФА хотела угодить России, ведь ее решение абсурдное, – журналист

Спортивный журналист Константин Андрюк заявил, что решение ФИФА является абсурдным, потому что там нет такого пункта, согласно которому ФИФА могла бы наказать Виду или даже Вукоевича.

Об этом он сообщил в прямом эфире 24 канала.

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"Решение ФИФА является абсурдным, потому что там нет такого пункта, согласно которому ФИФА могла бы наказать Виду или даже Вукоевича. Ведь даже если оно и было, то происходило не в рамках футбольного матча", – заявил спортивный журналист.

Что в этом видео является провокационным? Если бы они сказали что-то против Путина, то это было бы другое дело. А так они не говорили ничего провокационного или оскорбительного. Возможно, как вариант, таким образом Вида хотел сделать так сказать "колючий" жест сербам, которые этого не любят,

– прокомментировал Андрюк.

"Я знаю точно, что это видео выбрасывалось в сеть не для того, чтобы сделать хайп. Но раз оно так бомбануло у россиян, то тем самым они показывают, что их задело это, как они написали "фашистский" лозунг", – ответил он.

Я предполагаю, что ФИФА хотела угодить России, потому что, по сути, наказывать надо было Виду, а наказали Вукоевича, который не является футболистом. То есть они должны были принести кого-то в жертву. Ведь, если бы наказали Виду, то возмутилась бы сборная Хорватии. Поэтому ФИФА сделали именно так, чтобы успокоить российскую фан массу и угодить самой России,

– отметил спортивный журналист.

Константин Андрюк считает, что после Кубка мира Вукоевича вернут обратно. Он думает, что это произошло потому что на Хорватию начали давить, ведь, по словам журналиста, ФИФА – коррумпированная структура, и там могут надавить на любого.

"Для нас главное, что лозунг "Слава Украине" – это наш патриотический лозунг, который никого не обижает. Надо объяснить всему миру, что он ни с чем не связан", – добавил он.