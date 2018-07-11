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Я предполагаю, что ФИФА хотела угодить России, ведь ее решение абсурдное, – журналист

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Спортивный журналист Константин Андрюк
Спортивный журналист Константин Андрюк / football24.ua

Спортивный журналист Константин Андрюк заявил, что решение ФИФА является абсурдным, потому что там нет такого пункта, согласно которому ФИФА могла бы наказать Виду или даже Вукоевича.

Об этом он сообщил в прямом эфире 24 канала.

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"Решение ФИФА является абсурдным, потому что там нет такого пункта, согласно которому ФИФА могла бы наказать Виду или даже Вукоевича. Ведь даже если оно и было, то происходило не в рамках футбольного матча", – заявил спортивный журналист.

Что в этом видео является провокационным? Если бы они сказали что-то против Путина, то это было бы другое дело. А так они не говорили ничего провокационного или оскорбительного. Возможно, как вариант, таким образом Вида хотел сделать так сказать "колючий" жест сербам, которые этого не любят,
– прокомментировал Андрюк.

"Я знаю точно, что это видео выбрасывалось в сеть не для того, чтобы сделать хайп. Но раз оно так бомбануло у россиян, то тем самым они показывают, что их задело это, как они написали "фашистский" лозунг", – ответил он.

Я предполагаю, что ФИФА хотела угодить России, потому что, по сути, наказывать надо было Виду, а наказали Вукоевича, который не является футболистом. То есть они должны были принести кого-то в жертву. Ведь, если бы наказали Виду, то возмутилась бы сборная Хорватии. Поэтому ФИФА сделали именно так, чтобы успокоить российскую фан массу и угодить самой России,
– отметил спортивный журналист.

Константин Андрюк считает, что после Кубка мира Вукоевича вернут обратно. Он думает, что это произошло потому что на Хорватию начали давить, ведь, по словам журналиста, ФИФА – коррумпированная структура, и там могут надавить на любого.

"Для нас главное, что лозунг "Слава Украине" – это наш патриотический лозунг, который никого не обижает. Надо объяснить всему миру, что он ни с чем не связан", – добавил он.

Теги: ФИФА Слава Украине скандал с хорватскими футболистами
Источник: 24 Канал
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