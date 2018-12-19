Ядерный удар, войны и революции: почему мы все-таки живем лучше наших предков

СМИ убеждают, что мир стоит на пороге глобальных перемен. С этим никто не спорит. Одно уточнение – мы находимся в такой ситуации последние двести лет.

Мы живем в эпоху истерик. Информационное пространство выстроено так, что у всех ощущение приближающегося "конца времен". Даже в застольных разговорах мы продолжаем обсуждать глобальные кризисы – и по привычке боимся будущего.

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Но давайте начистоту: катастрофы и "чернуха" – неотъемлемая часть информационной картинки. Которая, к тому же хорошо продается. Прозвучит как крамола, но в 21 веке катастроф и войн не стало больше – по сравнению с тем же двадцатым веком.



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Больше стало "прямого эфира". И именно этому обстоятельству мы обязаны нашими коллективными страхами. Не стало больше войн, не выросли показатели несправедливости, не скакнула вверх шкала человеческой жестокости.

Просто ту самую замочную скважину, из которой к нам просачивалась информация о несправедливости мира, технологическая революция внезапно превратила в открытую настежь дверь. И мы ошеломленно стоим на пороге, обдуваемые информационным ветром.

Любые разговоры о неизбежности новой глобальной войны, хорошо сверять с рассказами бабушек. Моя, например, жила на Дальнем Востоке и под кроватью держала "эвакуационный" чемодан – на случай военного конфликта с Китаем. Мысль о ядерном ударе была неотъемлемым спутником ее быта.

Мир никогда не был стабилен. Есть какой-то горделивый снобизм во всех заявлениях о том, что мы сегодня стоим на рубеже глобальных потрясений. Хотя бы потому, что мы наблюдаем эти потрясения на протяжении последних двух столетий.

Наполеоновские войны перелицовывали политическую карту Европы. Крымская война, по сути, была мировой войной – по географии боевых действий. Отмена крепостного права перевернула с ног на голову весь гражданский быт тогдашней российской империи.

Потом были бомбисты. Боевые действия на Балканах. Война с Японией. Первая мировая, две революции. Гражданская война, голод, репрессии. Вторая мировая, железный занавес, Карибский кризис.

И это – лишь весьма приблизительный и наскоро составленный список. Но на его фоне как-то неловко гордиться нынешними потрясениями.

Да, мир и правда меняется. Силовой передел границ, новый технологический уклад, глобальные кризисы – все это рискует перекроить привычный миропорядок. Но мы живем внутри перемен как минимум последние два столетия.

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У нас уже не будет передышек и перерывов. Реальность вокруг нас будет меняться каждые 5-10 лет. Конкурентоспособность человека будет определяться его способностью адаптироваться к изменениям.

Бессмысленно ждать перемен. Надо учиться в них жить.