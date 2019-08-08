Як Клички використовують владу для задоволення своїх бізнес-апетитів

Мер Києва Віталій Кличко кличе на допомогу американського адвоката Рудольфа Джуліані. Немов у банановій республіці, чиновники намагаються втриматися на посадах за допомогою іноземних покровителів.

Над мером Києва Віталієм Кличком замайоріла перспектива звільнення з посади голови міської адміністрації. Про намір зняти його з цього насидженого місця оголосив глава офісу президента Андрій Богдан.

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Коротко про конфлікт ОП та КМДА:24 липня 2019 року глава Офісу президента Андрій Богдан звернувся до Кабінету міністрів з проханням розглянути відставку Віталія Кличка з посади голови КМДА. Згодом Віталій Кличко заявив, що буде боротися за посаду міського голови Києва на майбутніх виборах, навіть якщо Кабмін підтримає його відставку з посади голови КМДА.



Глава уряду Володимир Гройсман заявив, що питання звільнення Кличка розглянуть на засіданні Кабінету міністрів 31 липня. Однак прем'єр пішов у відпустку і засідання не було. 30 липня Андрій Богдан розповів про зізнання Кличка щодо "смотрящих" у Київраді. Також він заявив, що йому пропонували 20 мільйонів доларів хабаря нібито в інтересах мера Києва. Кличко через це поскаржився до НАБУ.

Кличко, який розуміє, що без посади голови КМДА його статус мера нічого не вартий, почав діяти. Але замість відвертої розмови з киянами, замість побудови публічного захисту за допомогою лідерів громадської думки, Кличко вчинив абсурдно і водночас прогнозовано.

Він поїхав шукати порятунку за океаном, у приватного адвоката Дональда Трампа Рудольфа Джуліані. А це – черговий приклад масштабів комплексу меншовартості, яким страждають деякі українські політики.

Немов в країні третього світу, що перебуває під зовнішнім управлінням, дискредитовані чиновники намагаються врятувати свої політичні кар'єри за допомогою впливових іноземців.

"Обговорили ситуацію в Україні, перспективи подальшої співпраці США та України. Звичайно, торкнулися теми важливості розвитку місцевого самоврядування", – написав Кличко біля свого фото з Джуліані.

Зрозуміло, що головна аудиторія, на яку розрахована ця показушна фотографія з Джуліані – це команда Зеленського та глава його офісу Андрій Богдан, який розробив план усунення Кличка з посади.

"Поскаржитися Джуліані" стало універсальним засобом, аби врятуватися від неприємностей. До подібної тактики вдавалися й інші дискредитовані українські діячі: генпрокурор Луценко та його заступник Холодницький, над якими маячить перспектива звільнення.

І що цікаво, у випадку з Юрієм Луценком це не подіяло. Хай як активно він не намагався переконати, що лише його подальше перебування на посаді дозволить розслідувати в Україні справу про тіньові домовленості Джо Байдена з владою Порошенка, та президент Зеленський вніс подання про звільнення генпрокурора. Він доживає останні тижні на посаді.

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Вся конспірологічна версія, яку Луценко згодовував Джуліані, аби той кришував його на посаді генпрокурора, була днями зруйнована. Так, Шостий апеляційний адміністративний суд скасував рішення про начебто втручання в американські вибори з мого боку та з боку керівника НАБУ Артема Ситника шляхом оприлюднення інформації про виплати, які отримував Пол Манафорт з "чорної бухгалтерії" "Партії регіонів".

Хто такий Пол Манафорт?Це американський юрист, лобіст і політичний консультант. Він був радником Віктора Януковича та обіймав посаду керівника виборчого штабу Дональда Трампа. Перебував під слідством кількох федеральних агентств. Манафорт є центральною фігурою в розслідуванні щодо можливих незаконних зв'язків виборчого штабу Трампа з російським керівництвом.



У чому його підозрюють? Манафорту закидають шахрайство з банками та урядом, а також несплату податків на мільйони доларів доходів, отриманих від роботи політтехнологом з українськими політиками, передусім з оточення екс-президента Януковича.

Саме маніпулюючи цим рішенням кишенькових суддів, Луценко показував свою користь Джуліані та намагався втягнути Україну в розборки між Республіканською та Демократичною партіями США. Але тепер це ганебне рішення, яке було винесено одіозним Окружним адміністративним судом Києва, скасоване, і Луценко втратив свої аргументи перед американцями.

Тепер втягнути Джуліані в порятунок своєї політичної кар'єри намагається Віталій Кличко. Але, за іронією долі, саме в той день, коли він полетів до Америки на зустріч з Джуліані, відбулися події, які красномовно вказують на причини втрати Кличком довіри серед киян.

Адже в жодному з київських округів не переміг кандидат, висунутий партією "Удар". Попри те, що мер особисто брав участь у агітації за них. Отже, що сталося? Те, що Віталій Кличко та його брат Володимир використовують владу для задоволення своїх бізнес-апетитів.

Мовиться про аукціон з придбання історичної будівлі площею півтори тисячі квадратних метрів на вулиці Богдана Хмельницького, який виграла компанія Володимира Кличка, брата міського голови.



Володимир та Віталій Клички

Будинок був виставлений на торги підконтрольною Кличку Київрадою на початку липня. Участь в них взяли лише дві компанії, і 30 липня перемогу здобуло товариство з обмеженою відповідальністю "Віт-Плюс".

При цьому його конкурент лише вдавав, що змагається. Його роль полягала в тому, щоб мовчки подати заяву та мовчки програти, аби тільки конкурс відбувся.

І під час аукціону жодного разу не підвищив свою пропозицію, аби не заважати Кличкам купити будинок за 37, 13 мільйонів гривень, тобто за тисячу доларів за квадратний метр, що є надзвичайно низькою ціною як для такого місця у центрі столиці.

А привабливість цього об'єкта для Кличка полягає в тому, що розташована ця будівля прямо у дворі готелю "11 дзеркал", що належить брату мера. І Кличкам потрібна ця будівля для розширення свого готельного бізнесу.

Зараз за подіями навколо цієї споруди йде кримінальне розслідування. Причина в тому, що Кличкам настільки кортіло забрати приміщення, що розташоване по сусідству з їхнім готелем, що вони вдалися до відвертого схематозу.

У 2005 році не пов'язана з Кличками компанія "Капітал" уклала з Київською адміністрацією інвестиційний договір на реконструкцію спірного будинку, але у 2013 році око на цей об'єкт поклали Клички, які придумали схему, як вивести конкурента з гри.

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Київрада розірвала договір з компанією "Капітал" та здала будинок в оренду фірмі "Альтернатива" начебто для будівництва музею та бібліотеки. Але, як з'ясувалося згодом, жодної бібліотеки чи музею в приміщенні побудовано не було.

Натомість воно використовувалося готелем братів Кличків як підсобне приміщення. І це не дивно. Новий орендар – фірма "Альтернатива" – пов'язаний з народним депутатом Сергієм Алєксєєвим із партії "Удар" Віталія Кличка.



Сергій Алєксєєв

Тому поїздка до Джуліані – це лише прикриття, як і пафосні заяви про те, що Кличко намагається зберегти самоврядування в Києві. Прикриваючись інтересами киян, родина Київського мера вирішує абсолютно меркантильні інтереси, пов'язані з власним бізнесом. І оцінку цього мають дати самі кияни на виборах у столиці. Бажано – дострокових.