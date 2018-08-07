Яна Беляева стала финалисткой "Мисс Украина Вселенная": фото

Яна Беляева, которую называют возможной любовницей мужа Ани Лорак, готовится к финалу конкурса красоты "Мисс Украина Вселенная-2018".

Как известно, недавно Мурата Налчаджиолу заметили в Киеве в караоке-клубе в компании Яны Беляевой. После этого разгорелся скандал об измене мужа Ани Лорак.

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Как пишет ТаблоID, Беляева стала финалисткой конкурса, но комментировать ее личную жизнь оргкомитет конкурса категорически отказался.

В коротком представленные Яна рассказала, что считает себя жизнерадостной, доверчивой и назойливой. Беляева также отметила, что активно помогает приютам для животных.

По ее словам, любовь – это самое главное, что есть в нашей жизни. "Но самое важное –любовь к своим родным и близким", – добавила Беляева.

Допис, поширений Яна Беляева (@belyaeva_inc) 23 Бер 2018 р. о 5:55 PDT

Допис, поширений Яна Беляева (@belyaeva_inc) 12 Лип 2017 р. о 12:58 PDT