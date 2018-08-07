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Яна Беляева стала финалисткой "Мисс Украина Вселенная": фото

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Яне Беляевой приписывают отношения с мужем Ани Лорак
Яне Беляевой приписывают отношения с мужем Ани Лорак / Фото из Іnstagram

Яна Беляева, которую называют возможной любовницей мужа Ани Лорак, готовится к финалу конкурса красоты "Мисс Украина Вселенная-2018".

Как известно, недавно Мурата Налчаджиолу заметили в Киеве в караоке-клубе в компании Яны Беляевой. После этого разгорелся скандал об измене мужа Ани Лорак.

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Как пишет ТаблоID, Беляева стала финалисткой конкурса, но комментировать ее личную жизнь оргкомитет конкурса категорически отказался.

В коротком представленные Яна рассказала, что считает себя жизнерадостной, доверчивой и назойливой. Беляева также отметила, что активно помогает приютам для животных.

По ее словам, любовь – это самое главное, что есть в нашей жизни. "Но самое важное –любовь к своим родным и близким", – добавила Беляева.

 

Фіналістка Яна Беляєва, 26 років, м Київ, 170 см. ⠀ 1. Яка книга мала найбільший вплив на формування Вашої особистості? ⠀ Найбільший вплив на формування моєї особистості мала книга Фредеріка Бегбедера "Любов живе три роки". ⠀ 2. Якими волотерськими проектами Ви займалися? Які саме проекти хотіли би втілити в життя? З самого дитинства я люблю тварин, особливо собак. Зараз я активно допомагаю притулкам для тварин. ⠀ 3. Охарактеризуйте себе у трьох словах. ⠀ Життєрадісна, довірлива, настирлива. ⠀ 4. Якщо не краса врятує світ, тоді що? ⠀ У такому випадку його врятує жіноча мудрість і здоровий глузд. ⠀ 5. Розкажіть про любов у Вашому житті. ⠀ Любов - найголовніше, що є в нашому житті. Але найважливіше - любов до своїх рідних і близьких. ⠀6. Якщо вас оголосять переможницею конкурсу, якою буде ваша перша думка? ⠀Я би подумала: «Так, мені це вдалось!» ⠀#MissUkraineUniverse2018

Допис, поширений Мисс Украина Вселенная (@missukraine_universe)

 

Теги: Новости Украины LifeStyle Ани Лорак
Источник: 24 Канал
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