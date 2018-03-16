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Японцы создали робота-баскетболиста, который выполняет броски не хуже профессиональных игроков

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Японцы создали робота-баскетболиста
Японцы создали робота-баскетболиста / Фото из свободных источников

Компания Toyota создала прототип робота-баскетболиста, который умеет исполнять штрафные броски. Разработчики научили его профессиональной технике броска, при которой игрок держит мяч одной рукой, а бросок становится возможен за счет работы руки и ног.

Об этом сообщает The Verge.

Разработчики, которые создают роботов похожих на людей, пытаются делать их более ловкими, чтобы они могли выполнять произвольные сложные задачи, подобно людям. Поскольку сразу такого робота создать тяжело, специалисты создают роботов для узкой сложной задачи. Таким образом они пытаются применять решения таких задач к другим отраслям. Стоит отметить, что именно спорт считается одним из таких источников новейших технологий.

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Инженеры Toyota создали робота, который умеет играть в баскетбол. Поскольку игроки в этом виде спорта движутся с большой скоростью и выполняют сложные маневры, разработчики решили пока ограничиться штрафными бросками. Работа установили на передвижную платформу, в которой разместили большую часть электронных компонентов. Сам робот имеет человеческое строение — ноги, которые сгибаются в коленях, руки, которые сгибаются в локтях и запястье, и голову.

Стоит отметить, что во время броска робот ведет себя как профессиональные баскетболисты. Он приседает, сгибая ноги в коленях, и держит мяч одной рукой. После этого он выпрямляет ноги и руку и завершает бросок движением запястья.

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Специалисты проверили своего робота, сравнив его игру с мастерством игроков команды Alvark Tokyo, выступающих в японской Б-Лиге. Оказалось, что в отличие от игроков-людей, в течение серии штрафных бросков робот ведет себя более уверенно и стабильно.

Баскетбол — не единственный вид спорта, который пытались роботизировать. Например, существуют робот и дрон, которые умеют играть в настольный теннис. Также инженеры разработали человекоподобных роботов-лыжников, которые соревновались между собой в слаломе во время Зимних Олимпийских игр в Корее.

Теги: Техно Баскетбол робототехника Япония
Источник: 24 Канал
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