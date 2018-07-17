Япония и ЕС подписали соглашение, которое создает крупнейшую в мире открытую экономическую зону

17 июля Япония и Европейский Союз заключили соглашение о свободной торговле. Обе стороны надеются, что соглашение станет противовесом протекционистским торговым мерам, которые ввел президент США Дональд Трамп.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

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Широкомасштабное соглашение стороны подписали в Японии, Токио. Эта сделка является крупнейшей из когда-либо заключенных ЕС. К тому же она создает крупнейшую в мире открытую экономическую зону. В такой зоне будут отменены тарифы на все: от японских автомобилей до французского сыра.

Известно, что соглашение было заключено также и из-за опасений, что торговая война между США и Китаем может уменьшить роль свободной торговли в мировой экономике. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ подписал торговый договор с председателем Европейского совета Дональдом Туском и президентом Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером.

"На Японию и ЕС приходится около трети мирового валового внутреннего продукта, и их торговые отношения имеют пространство для роста. По мнению официальных лиц ЕС, которые оценивают эту сделку, экономика ЕС вырастет на 0,8%, а в Японии – на 0,3% в долгосрочной перспективе", – говорится в сообщении.