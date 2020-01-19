Языковой скандал в Одессе: чем закончилась история с "п**дуй домой и там говори на украинском"
Продавщицу магазина "Гурман", которая попала в языковой скандал в Одессе 17 января, уволили. Речь идет о женщине, которая в нетрезвом состоянии и с бранью отказалась обслуживать покупателя на государственном языке.
Директор магазина, где произошел конфликт, о ситуации узнала из соцсетей. И сразу сообщила руководителю сети. Об этом сама директор Иванна Левицкая рассказала Укринформу.
Обратите внимание: В Совет не поступало никаких предложений изменить закон об украинском языке, – Разумков
После выяснения всех обстоятельств был издан приказ об увольнении с работы продавщицы-стажерки,
– сказала Левицкая.
"17 января нам пришлось уволить от дальнейшей стажировки в магазине" Гурман "на улице Пастера, 34 продавщицу, которая допустила злоупотребление алкоголем, нецензурную брань и игнорирование государственного языка при общении с покупателями", – прокомментировала руководитель сети Татьяна Горячева.
В чем суть языкового скандала в Одессе
17 января в сети появилось видео, где зафиксировано, как в одном из одесских магазинов продавщица обругала покупателя из-за того, что он говорил с ней на государственном языке.
Причем продавщица заявила, что в Одессе никто украинском не говорит: "П**дуй к себе домой и там разговаривай на украинском языке. Но в Одесе ты не будешь разговаривать на украинском языке".
Заметим, что закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", согласно которому украинский язык является обязательным для государственного сектора и публичной сферы, действующим является с 16 июля 2019 года.
Что предусматривает закон о языке / Инфографика 24 канала
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