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      Языковой скандал в Одессе: чем закончилась история с "п**дуй домой и там говори на украинском"

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      Чем окончился языковой скандал в Одессе / Ілюстративне фото

      Продавщицу магазина "Гурман", которая попала в языковой скандал в Одессе 17 января, уволили. Речь идет о женщине, которая в нетрезвом состоянии и с бранью отказалась обслуживать покупателя на государственном языке.

      Директор магазина, где произошел конфликт, о ситуации узнала из соцсетей. И сразу сообщила руководителю сети. Об этом сама директор Иванна Левицкая рассказала Укринформу.

      Обратите внимание: В Совет не поступало никаких предложений изменить закон об украинском языке, – Разумков

      После выяснения всех обстоятельств был издан приказ об увольнении с работы продавщицы-стажерки,
      – сказала Левицкая.

      По ее словам, продавец, попавшая в скандал, на работу пришла стажироваться только неделей ранее. 

      "17 января нам пришлось уволить от дальнейшей стажировки в магазине" Гурман "на улице Пастера, 34 продавщицу, которая допустила злоупотребление алкоголем, нецензурную брань и игнорирование государственного языка при общении с покупателями", – прокомментировала руководитель сети Татьяна Горячева.

      В чем суть языкового скандала в Одессе

      17 января в сети появилось видео, где зафиксировано, как в одном из одесских магазинов продавщица обругала покупателя из-за того, что он говорил с ней на государственном языке. 

      Причем продавщица заявила, что в Одессе никто украинском не говорит: "П**дуй к себе домой и там разговаривай на украинском языке. Но в Одесе ты не будешь разговаривать на украинском языке"

      Заметим, что закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", согласно которому украинский язык является обязательным для государственного сектора и публичной сферы, действующим является с 16 июля 2019 года. 

      Язык
      Что предусматривает закон о языке / Инфографика 24 канала

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      18 января
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Украина – Россия Украинский язык Новости Одессы Скандал Новости Украины
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