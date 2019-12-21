Эффективное администрирование НДС дало в бюджет дополнительные 4,2 млрд грн за ноябрь – Верланов

За ноябрь сумма начисленного налога на добавленную стоимость (НДС) составила 21,9 миллиарда гривен. Это почти на 4,2 миллиарда гривен, или на 23,6% больше, чем за аналогичный период 2018 года (17,8 миллиарда гривен). Таким образом, налоговая последовательно реализует задачи премьер-министра Алексея Гончарука по выполнению плановых показателей по поступлениям в бюджет до конца года.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной налоговой службы Украины.

Отмечается, что прирост начислений состоялся, несмотря на уменьшение объемов поставок на 40,4 миллиарда гривен, или на 5%. Так, если в ноябре 2018 года объем поставок составил 804,5 миллиарда гривен, то в ноябре 2019 – "всего" 764,1 миллиарда гривен.

"Благодаря эффективным мерам по администрированию, активной борьбе со схемами и качественной аналитической составляющей Государственная налоговая служба увеличивает поступления в бюджет даже при условии уменьшения объемов поставок", – заявил глава налоговой Сергей Верланов.

По его словам, ГНС выполнит все плановые поступления в бюджет за 2019 год.

"Я пообещал правительству, что налоговая справится с поставленной задачей. И мы это сделаем!" – отметил Сергей Верланов.

Ранее глава ГНС Сергей Верланов заверил, что динамика роста поступлений платежей в бюджет будет сохраняться и в дальнейшем.