Экологи бьют тревогу: в Европе обнаружили значительное загрязнение воздуха

Загрязнение воздуха в Европе превышает нормы ЕС и ВОЗ. Так, эксперты утверждают, что из-за загрязнения воздуха в 2015 году в Европе преждевременно умерло около полумиллиона человек.

Уровень загрязнения воздуха в Европе превышает нормы и Евросоюза и Всемирной организации здравоохранения. Об этом говорится в отчете Европейского агентства по охране окружающей среды, передает DW.

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Основное количество загрязнения продуцируют автомобили, а также сельскохозяйственная деятельность, производство энергии и промышленность.

Отмечается, что больше всего вредят здоровью твердые частицы, диоксида азота и концентрация озона, при том, что процент жителей, которые подпадают под их влияние несколько снижается.

По словам экспертов, превышение уровня твердых частиц стало причиной преждевременной смерти около 422 тысяч человек в 41 стране Европы в 2015 году. Влияние диоксида азота тогда вызвало около 79 тысяч, а концентрация озона – 17,7 тысячи преждевременных смертей.