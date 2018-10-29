10:21
29 окт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      КАТАСТРОФА САМОЛЕТА BOEING 737 В ИНДОНЕЗИИ ЭЛИНА СВИТОЛИНА ТАРИФЫ НА ГАЗ ОЛЕГ СЕНЦОВ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки. Путин – знавец гербов. Песня Гурченко о "мучениках" президента РФ
      Вєсті Кремля
      17:55, 27 октября
      Вести. UA. Жир. Добкин ударился в религию. Новая жертва Гройсмана
      Вєсті.UA
      19:10, 27 октября
      Война за тепло и пытки холодом: как олигархи взяли два города в заложники
      ЦРУ
      09:00, 26 октября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Клубы интернациональной дружбы
      Згадати все
      12:34, 28 октября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
      КАТАСТРОФА САМОЛЕТА BOEING 737 В ИНДОНЕЗИИ ЭЛИНА СВИТОЛИНА ТАРИФЫ НА ГАЗ ОЛЕГ СЕНЦОВ

      Экологи бьют тревогу: в Европе обнаружили значительное загрязнение воздуха

      25 Читати новину українською
      Смог в городе
      Смог в городе / Иллюстративное фото

      Загрязнение воздуха в Европе превышает нормы ЕС и ВОЗ. Так, эксперты утверждают, что из-за загрязнения воздуха в 2015 году в Европе преждевременно умерло около полумиллиона человек.

      Уровень загрязнения воздуха в Европе превышает нормы и Евросоюза и Всемирной организации здравоохранения. Об этом говорится в отчете Европейского агентства по охране окружающей среды, передает DW.

      Читайте также: В Европе запретят одноразовый пластик: решение поддержал Европарламент

      Основное количество загрязнения продуцируют автомобили, а также сельскохозяйственная деятельность, производство энергии и промышленность.

      Отмечается, что больше всего вредят здоровью твердые частицы, диоксида азота и концентрация озона, при том, что процент жителей, которые подпадают под их влияние несколько снижается.

      По словам экспертов, превышение уровня твердых частиц стало причиной преждевременной смерти около 422 тысяч человек в 41 стране Европы в 2015 году. Влияние диоксида азота тогда вызвало около 79 тысяч, а концентрация озона – 17,7 тысячи преждевременных смертей.

      Теги: Евросоюз ВОЗ Европа Экология
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Повезет тому, чья карта ляжет лучше: об образовании в Луганске
      сегодня , 08:40 Повезет тому, чья карта ляжет лучше: об образовании в Луганске
      Ольга Черненко
      "Динамо" проигрывает "Львову", "Карпаты" громят "Черноморец": главные итоги 13-го тура УПЛ
      сегодня , 08:27 "Динамо" проигрывает "Львову", "Карпаты" громят "Черноморец": главные итоги 13-го тура УПЛ
      Ігор Саджениця
      Сварка святих отців, зміна русла Дніпра, ядерний потенціал України: топ-5 блогів тижня
      28 октября , 22:00 Сварка святих отців, зміна русла Дніпра, ядерний потенціал України: топ-5 блогів тижня
      Блог Медіа
      Смешные мемы недели: Порошенко – президент России, "Мертвые пчелы" от Зиброва по-футбольному
      28 октября , 20:01 Смешные мемы недели: Порошенко – президент России, "Мертвые пчелы" от Зиброва по-футбольному
      Гадкое глумление над ребенком в школе и как оккупанты воруют в Херсоне воду – топ-5 видео недели
      28 октября , 19:30 Гадкое глумление над ребенком в школе и как оккупанты воруют в Херсоне воду – топ-5 видео недели
      Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование
       21 сентября 2016 , 04:19 13
      "Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода
       21 августа 2017 , 11:52
      Рассказали, кто станет первым зарубежным политиком, с которым встретится Трамп
       22 января 2017 , 17:46
      Удар для НАТО и шанс для России: западные СМИ о конфликте между США и Турцией
       16 августа , 19:01
      Открывай легендарные места: Сопот
       9 апреля , 12:00
      Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis
       16 апреля , 15:00
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук