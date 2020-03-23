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      Экономический кризис будет мощнее, чем в 2008 году, – Шмыгаль

      - Читати новину українською

      Украина, как и остальные государства, сейчас находится на пороге нового экономического кризиса, который будет вызван в мире из-за пандемии коронавируса Covid-2019. Однако, к нему в государстве уже активно готовятся.

      Об этом рассказал премьер-министр Украины Денис Шмигаль в эфире ток-шоу "Свобода слова" на телеканале ICTV.

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      Имеем довольно большую поддержку и от людей, и от бизнеса, и от международных партнеров. К счастью, Украина к этому потенциальному экономическому кризису подходит более подготовленной, чем в 2008 году. У нас значительные золотовалютные резервы в НБУ, хорошие механизмы и ликвидность в банках. Все параметры у нас значительно прочнее, чем были в 2008 году,
      – подчеркнул глава Кабмина.

      В то же время, Шмыгаль обратил внимание на слова международных экспертов о том, что экономический кризис будет мощнее, чем в 2008 году.

      "Поэтому мы уже сегодня работаем с Минэкономики, Министерством финансов, с МВФ над разработкой и корректировкой макропрогноза, механизмов стимулирования бизнеса. В апреле – мае мы уже вводим программу поддержки людей, в том числе – пенсионеров (в возрасте 80+ лет). Мы работаем над тем, чтобы дать возможность платить по 500 гривен всем пенсионерам на время карантина", – добавил он.

      Шмыгаль также отметил, что всем, "кто будет находиться дома, кто работал "по-белому" и сейчас – "в вынужденном простое" или уволен с работы", государство будет через фонд платить средства, чтобы "дать людям возможность спокойно переждать этот период".

      Для этого правительство сейчас пересматривает бюджет и формирует стабилизационный фонд государства.

      Отдельно привлекают лучших экспертов для создания экспертно-стратегического совета. Он будет принимать шаги, которые позволят "наиболее мягко пройти этап экономического кризиса и начать развивать экономику государства уже после него".

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Кабинет Министров Украины Карантин в Украине 2020 Коронавирус в Украине Денис Шмыгаль Мировой кризис 2020
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