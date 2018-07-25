Экс-боксер Островский сбил насмерть десятилетнюю девочку в Киеве: появилась резонансная деталь

Как сообщили в прокуратуре Киева, бывший боксер Кирилл Островский, который сегодня является директором, владельцем и инвестором фирмы Fit&Sweet, на самом деле не является владельцем автомобиля Hummer, на котором насмерть сбил десятилетнюю девочку на переходе в Киеве.

Об этом сообщает ТСН.

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Также в прокуратуре сообщили, что у них есть видео аварии, на котором можно увидеть, как автомобиль проехал переход на красный свет, но тормозил ли за светофором, на записи не видно.

Добавим, что Островскому уже объявили о подозрении. Судебное заседание по избранию меры пресечения, вероятно, состоится в четверг, 26 июля.

Напомним, вечером 24 июля в Киеве водитель на автомобиле Hummer сбил девочку на пешеходном переходе и пытался скрыться с места аварии. Через некоторое время ребенок скончался от полученных травм, а водителя после погони задержали правоохранители.