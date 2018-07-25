14:06
25 июль 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
27°C
28°C 17°C
  • четверг
    26°C 19°C
  • пятница
    25°C 21°C
  • суббота
    27°C 20°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ДТП З HUMMER У КИЕВЕ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ГРЕЦИЯ ВАЛЮТА
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Электронные церковные колокола. Российский Илон Маск
Вєсті Кремля
21:31, 24 июля
Вести.UA. Музыкальный критик Гройсман. Бедная и лживая Тимошенко
Вєсті.UA
20:55, 24 июля
Как мажоритарные депутаты получают миллионы и превращают Украину в феодальное государство
ЦРУ
09:00, 20 июля
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Студенческие отряды
Згадати все
00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ДТП З HUMMER У КИЕВЕ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ГРЕЦИЯ ВАЛЮТА

Экс-боксер Островский сбил насмерть десятилетнюю девочку в Киеве: появилась резонансная деталь

477 Читати новину українською
Экс-боксер Кирилл Островский, который совершил смертельный наезд на Hummer несовершеннолетнюю девочку в Киеве, не был владельцем авто, – прокуратура
Экс-боксер Кирилл Островский, который совершил смертельный наезд на Hummer несовершеннолетнюю девочку в Киеве, не был владельцем авто, – прокуратура / "Информатор"

Как сообщили в прокуратуре Киева, бывший боксер Кирилл Островский, который сегодня является директором, владельцем и инвестором фирмы Fit&Sweet, на самом деле не является владельцем автомобиля Hummer, на котором насмерть сбил десятилетнюю девочку на переходе в Киеве.

Об этом сообщает ТСН.

Читайте также: Островский кричал, что платит всем 1000 долларов – и никто ничего не видел, – очевидец ДТП

Также в прокуратуре сообщили, что у них есть видео аварии, на котором можно увидеть, как автомобиль проехал переход на красный свет, но тормозил ли за светофором, на записи не видно.

Добавим, что Островскому уже объявили о подозрении. Судебное заседание по избранию меры пресечения, вероятно, состоится в четверг, 26 июля.

Напомним, вечером 24 июля в Киеве водитель на автомобиле Hummer сбил девочку на пешеходном переходе и пытался скрыться с места аварии. Через некоторое время ребенок скончался от полученных травм, а водителя после погони задержали правоохранители.

 

 

Теги: Новости Украины Криминальные новости ДТП з Hummer у Киеве Аварии и ДТП Новости Киева
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Самые громкие ДТП с "мажорами": чем все закончилось
сегодня, 13:30 Самые громкие ДТП с "мажорами": чем все закончилось
Інна Жолобович 216
"Атошна" схема земельного "дерибану": на що готові піти ненажерливі чиновники
сегодня, 13:00 "Атошна" схема земельного "дерибану": на що готові піти ненажерливі чиновники
Тетяна Мартинюк 81
Уроки войны: почему произошло окружение и не удался прорыв?
сегодня, 12:01 Уроки войны: почему произошло окружение и не удался прорыв?
Юрій Бутусов 981
В Киеве Hummer насмерть сбил ребенка: в сети с яростью комментируют случившееся
сегодня, 11:37 В Киеве Hummer насмерть сбил ребенка: в сети с яростью комментируют случившееся
462
Кирилл Островский: что известно о водителе Hummer, который насмерть сбил ребенка на переходе
сегодня, 11:21 Кирилл Островский: что известно о водителе Hummer, который насмерть сбил ребенка на переходе
2411
Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
 19 июля , 14:06
Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
 4 июня , 14:02
Численность солдат-контрактников в украинской армии составляет 51%
 1 октября 2012 , 17:46 1
Милиция требует у львовской "Батьківщини" предоставить анкетные данные ее членов
 15 июня 2011 , 14:46 5
Рибери пропустит первую игру 1/8 ЛЧ против "Арсенала"
 10 февраля 2014 , 23:47
Сначала мы спали, а затем победили...незаслуженно. Обзор матчей 8-го тура Бундеслиги
 7 октября 2013 , 16:54
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук