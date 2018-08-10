Экс-директору известного львовского театра нужна помощь: неравнодушных просят отозваться

Украинцев просят помочь в сборе средств на операцию по трансплантации печени бывшему руководителю львовского театра имени Леси Украинки Николаю Павливу.

Об этом сообщила на своей странице в Facebook Лариса Павлив, жена Николая. Экс-директор театра в течение года боролся с болезнью.

Однако недавно семья узнала о срочной необходимости трансплантации печени для Николая Павлива. Приблизительная цена операции – 70 тысяч долларов.

"Друзья! На мою семью выпало тяжелое испытание. После года тяжелой борьбы с болезнью мы вынуждены делать трансплантацию печени для Николая Павлива. Так как близкого, родственного донора нет,операция в Украине невозможна. Нас согласилась принять клиника в Стамбуле. Времени у нас очень мало,состояние мужа тяжелое. Если имеете возможность и желание финансово помочь: 4149439300675067. Это моя карточка в Приватбанке.

Буду благодарна за каждую гривну. Цена операции примерно 70 000 долларов.

Для пополнения на имя Николая Павлива:

– Гривна 5221191100158137

– Для долларов 4627055100033520

– Для евро 5218572220041664", – говорится в сообщении жены Николая.