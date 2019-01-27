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      Эксперт рассказал, как Кремль сам разжигает сепаратизм в регионах России и боится этого

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      Эксперт рассказал, как Кремль сам разжигает сепаратизм в регионах России и боится этого
      / Фото из открытых источников

      Не желая портить отношений с Чечней, Кремль разжигает в регионах России сепаратистские настроения. Власть России сама провоцирует Чечню на третью войну, хотя пыталась "утихомирить" ее уже дважды.

      Заместитель директора Украинского института исследования экстремизма Богдан Петренко считает, что такая ситуация стимулирует к действиям другие регионы России, пишет "Обозреватель".

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      Он напомнил, что России удалось усмирить Чечню на нынешних условиях лишь со второго раза. При этом эксперт отметил, что нынешняя власть Чечни должна быть довольна условиями.

      "Ведь они могут выкачивать из россиян все, что захотят. Любой другой регион, который бы подал запрос на списание долгов, не получил бы этого", – пояснил Петренко.

      Такое списанием огромных чеченских долгов Кремль стимулирует центробежные движения внутри России.

      Соответственно, сначала будут стимулироваться какие-то мелкие сепаратистские движения, а потом они будут перерастать в серьезную силу. Сегодня такая угроза действительно существует. Тем более, что россияне вынуждены содержать Чечню такими методами,
      – уверен эксперт.

      Петренко отметил, что другие автономии наблюдают за ситуацией и учатся "выбивать деньги из центра".

      Кроме того, эксперт считает, что следующая российско-чеченская война станет возможной, после того, как снимут Кадырова – "в том числе физическими методами".

      "Тогда произойдет определенное расслоение общества, возможно, вернутся те кланы, которые были вынуждены уехать. Они и будут стимулировать эти настроения в Чечне", – пояснил он.

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      На Кавказе осенью было неспокойно – 4 октября парламент Ингушетии ратифицировал соглашение о границе с Чечней. Это сделали несмотря на требование Конституционного суда Ингушетии провести референдум по этому поводу. Тогда тысячи людей вышли под парламент Ингушетии на массовые протесты с требованием отменить все договоренности в подписанном соглашении и провести референдум о пересмотре границ. На пятый день митинг был санкционирован властями.

      Теги: Чечня Владимир Путин Новости России Новости политики
      Источник: 24 Канал
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