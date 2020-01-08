Экспресс в аэропорт "Борисполь" сломался на второй неделе работы

Новый поезд маршрута из Киева в аэропорт "Борисполь" 7 января в 13:30 остановился возле станции метро "Демеевская". И дальше двинуться уже не смог. Укрзализныця будет спрашивать у производителя, почему так произошло.

Пассажиров, направлявшихся в аэропорт и, естественно, планировавших улететь вовремя, доставили в аэропорт другим поездом. Об этом рассказала пресс-служба украинского железнодорожного перевозчика Укрзализныци в фейсбуке.

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Почему же поезд сломался – будут выяснять вместе с производителем (это Крюковский вагоностроительный завод, расположенный в городе Кременчуг Полтавской области).

В Укрзализныце уверяют: " Будет проведено расследование случая и выдвинуты соответствующие претензии заводу-изготовителю ".