Экспресс в аэропорт "Борисполь" сломался на второй неделе работы
Новый поезд маршрута из Киева в аэропорт "Борисполь" 7 января в 13:30 остановился возле станции метро "Демеевская". И дальше двинуться уже не смог. Укрзализныця будет спрашивать у производителя, почему так произошло.
Пассажиров, направлявшихся в аэропорт и, естественно, планировавших улететь вовремя, доставили в аэропорт другим поездом. Об этом рассказала пресс-служба украинского железнодорожного перевозчика Укрзализныци в фейсбуке.
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Почему же поезд сломался – будут выяснять вместе с производителем (это Крюковский вагоностроительный завод, расположенный в городе Кременчуг Полтавской области).
В Укрзализныце уверяют: "Будет проведено расследование случая и выдвинуты соответствующие претензии заводу-изготовителю".
Новый поезд Укрзализныця получила лишь в конце декабря 2019, на маршрут он вышел менее чем две недели назад. Заметим, что стоимость этого современного дизель-поезда – 177 миллинов гривен.