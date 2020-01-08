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      Экспресс в аэропорт "Борисполь" сломался на второй неделе работы

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      Не проработал и двух недель: в Киеве сломался экспресс в "Борисполь" / wikimedia.org

      Новый поезд маршрута из Киева в аэропорт "Борисполь" 7 января в 13:30 остановился возле станции метро "Демеевская". И дальше двинуться уже не смог. Укрзализныця будет спрашивать у производителя, почему так произошло.

      Пассажиров, направлявшихся в аэропорт и, естественно, планировавших улететь вовремя, доставили в аэропорт другим поездом. Об этом рассказала пресс-служба украинского железнодорожного перевозчика Укрзализныци в фейсбуке. 

      К теме: Укрзализныця заключила важный контракт с General Electric: детали

      Почему же поезд сломался – будут выяснять вместе с производителем (это Крюковский вагоностроительный завод, расположенный в городе Кременчуг Полтавской области). 

      В Укрзализныце уверяют: "Будет проведено расследование случая и выдвинуты соответствующие претензии заводу-изготовителю". 

      Новый поезд Укрзализныця получила лишь в конце декабря 2019, на маршрут он вышел менее чем две недели назад. Заметим, что стоимость этого современного дизель-поезда – 177 миллинов гривен. 

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Борисполя Новости Киева Новости Украины Укрзализниця
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