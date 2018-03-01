Экстремалы в Одессе устроили ночные катания на сноубордах: веселое видео

Одесса продолжает страдать от сильных снегопадов. Однако, некоторые видят в непогоде и позитив. Так, несколько местных экстремалов решили воспользоваться сложными погодными условиями и устроили катание на сноубордах.

Соответствующие фото и видео опубликовал пользователь Евгений Лата в своем Facebook.

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Катание устроили ночью, когда улицы города опустели.

"У нас было три машины, сноуборды, санки и 15 друзей-экстремалов", –прокомментировал видео пользователь.

Кстати, сложная ситуация с погодой будет оставаться в Украине и в дальнейшем. Более того, уже во второй половине 2 марта на юг Украины ворвется очередной циклон из районов Средиземноморья. Поэтому следует ожидать усиления снегопадов.